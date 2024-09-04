В Челябинскую область запретили ввозить 137 тонн арбузов, дынь и сладкого перца

В Челябинскую область в августе запретили ввозить 137 тонн арбузов и дынь со сладким перцем по причине путаницы в документах. Как 5 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за месяц служба проконтролировала ввоз 7,5 тысяч тонн овощей и бахчевых культур.
«Россельхознадзор в августе проконтролирован ввоз на территорию региона 7,5 тысячи тонн плодоовощной продукции и бахчевых культур. Семь партий арбузов, дынь, сладкого перца общим весом 137 тонн были запрещены к ввозу на территорию России. Причиной стало то, что в фитосанитарном сертификате был указан иной пункт пропуска», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
На складе временного хранения проконтролировано 280 партий весом 5,4 тысячи тонн плодоовощной продукции. Также обследовано 320 тысяч срезов цветов. Урожай поступил из Узбекистана, Туркмении, Китая, Ирана, Индии. Кроме того, через пункт пропуска «Бугристое» из стран Таможенного союза — Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси — завезли 144 партии весом 2 тысячи тонн плодоовощной продукции, бахчевых культур и 520 тысяч срезов цветов.
В ходе проверок были также выявлены случаи заражения продукции карантинными вредителями. Некоторая продукция была с восточной плодожоркой, калифорнийской щитовкой и западным калифорнийским трипсом. В результате приняты меры по обеззараживанию и последующему допуску к реализации после повторных лабораторных исследований.
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