Камеры на челябинских дорогах научились выявлять новые виды нарушений

На челябинских дорогах работают камеры, которые способны выявлять поддельные госномера автомобилей, а также злостных неплательщиков штрафов. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«С использованием программного обеспечения „Паутина“ Госавтоинспекцией выявляются транспортные средства с подложными и видоизмененными регистрационными знаками, в розыске, с прекращенной регистрацией, в том числе по смерти владельца. Так же система выявляет злостных неплательщиков штрафов, водителей транспортных средств иностранных государств, совершивших нарушения ПДД и не оплативших в установленный законодательством срок штраф», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После выявления нарушителей изучаются пути движения интересующих автомобилей и они задерживаются нарядами ДПС. В регионе установлены уже 970 камер, интегрированных в систему «Паутина».
В текущем году за управление автомобилями с подложными госномерами выявлено и привлечено к административной ответственности более 70 водителей. За нарушение правил регистрации к ответственности привлечено более 5,5 тысяч лиц. За неуплату штрафов в срок оформлено почти семь тысяч материалов.
Кроме того, выявлено более 13 тысяч иностранных граждан за нарушения ПДД на территории Российской Федерации. В отношении 16 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда на территории России.
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