04 сентября 2024

Камеры на челябинских дорогах научились выявлять новые виды нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе работают почти тысяча камер, интегрированных в систему "Паутина"
В регионе работают почти тысяча камер, интегрированных в систему "Паутина" Фото:

На челябинских дорогах работают камеры, которые способны выявлять поддельные госномера автомобилей, а также злостных неплательщиков штрафов. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«С использованием программного обеспечения „Паутина“ Госавтоинспекцией выявляются транспортные средства с подложными и видоизмененными регистрационными знаками, в розыске, с прекращенной регистрацией, в том числе по смерти владельца. Так же система выявляет злостных неплательщиков штрафов, водителей транспортных средств иностранных государств, совершивших нарушения ПДД и не оплативших в установленный законодательством срок штраф», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После выявления нарушителей изучаются пути движения интересующих автомобилей и они задерживаются нарядами ДПС. В регионе установлены уже 970 камер, интегрированных в систему «Паутина».

В текущем году за управление автомобилями с подложными госномерами выявлено и привлечено к административной ответственности более 70 водителей. За нарушение правил регистрации к ответственности привлечено более 5,5 тысяч лиц. За неуплату штрафов в срок оформлено почти семь тысяч материалов.

Кроме того, выявлено более 13 тысяч иностранных граждан за нарушения ПДД на территории Российской Федерации. В отношении 16 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На челябинских дорогах работают камеры, которые способны выявлять поддельные госномера автомобилей, а также злостных неплательщиков штрафов. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «С использованием программного обеспечения „Паутина“ Госавтоинспекцией выявляются транспортные средства с подложными и видоизмененными регистрационными знаками, в розыске, с прекращенной регистрацией, в том числе по смерти владельца. Так же система выявляет злостных неплательщиков штрафов, водителей транспортных средств иностранных государств, совершивших нарушения ПДД и не оплативших в установленный законодательством срок штраф», — сообщили в пресс-службе ведомства. После выявления нарушителей изучаются пути движения интересующих автомобилей и они задерживаются нарядами ДПС. В регионе установлены уже 970 камер, интегрированных в систему «Паутина». В текущем году за управление автомобилями с подложными госномерами выявлено и привлечено к административной ответственности более 70 водителей. За нарушение правил регистрации к ответственности привлечено более 5,5 тысяч лиц. За неуплату штрафов в срок оформлено почти семь тысяч материалов. Кроме того, выявлено более 13 тысяч иностранных граждан за нарушения ПДД на территории Российской Федерации. В отношении 16 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...