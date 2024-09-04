В ХМАО внедорожник сбил ребенка возле подъезда

В Нижневартовске девятилетняя девочка выскочила из подъезда и попала под колеса внедорожника
В Нижневартовске (ХМАО) внедорожник Great Wall сбил девятилетнюю девочку, которая выбежала из подъезда. Ребенок получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
«Около 21:10 на улице Нововартовская в городе Нижневартовск, 36-летний водитель Great Wall, допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую дворовую территорию. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», — сообщает пресс-служба ведомства.
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