04 сентября 2024

В ХМАО внедорожник сбил ребенка возле подъезда

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В Нижневартовске девятилетняя девочка выскочила из подъезда и попала под колеса внедорожника
В Нижневартовске девятилетняя девочка выскочила из подъезда и попала под колеса внедорожника Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) внедорожник Great Wall сбил девятилетнюю девочку, которая выбежала из подъезда. Ребенок получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«Около 21:10 на улице Нововартовская в городе Нижневартовск, 36-летний водитель Great Wall, допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую дворовую территорию. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Ханты-Мансийском районе отец и дочь погибли в ДТП. Югорчанин за рулем Mazda слетел в кювет после столкновения с лосем.

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В Нижневартовске (ХМАО) внедорожник Great Wall сбил девятилетнюю девочку, которая выбежала из подъезда. Ребенок получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры. «Около 21:10 на улице Нововартовская в городе Нижневартовск, 36-летний водитель Great Wall, допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую дворовую территорию. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в Ханты-Мансийском районе отец и дочь погибли в ДТП. Югорчанин за рулем Mazda слетел в кювет после столкновения с лосем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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