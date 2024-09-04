«Зацепилась рукавом»: на крупном свердловском заводе работнице оторвало руку

На Богословском алюминиевом заводе сотруднице оторвало руку

05 сентября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сотрудница зацепилась за вал перемешивающего устройства Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) 2 сентября на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») 41-летней женщине оторвало руку. Аппаратчик-гидрометаллург чистила оборудование, когда ее начало затягивать валом перемешивающего устройства, рассказали в региональной инспекции труда. «Пострадавшая зацепилась рукавом спецодежды за вал перемешивающего устройства, когда выполняла уборку вокруг вакуум-фильтра. С частичной ампутацией правой руки и травматическим вывихом левой плечевой кости пострадавшая доставлена в центральную городскую больницу», — следует из сообщения. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что оборудование оперативно остановили, но это не помогло уберечь руку работницы. На данный момент ведется полное обследование, чтобы исключить иные повреждения, а комиссии предстоит выяснить обстоятельства ЧП. Пострадавшей будет оказана вся необходимая медпомощь, в том числе высокотехнологичная, если врачи примут такое решение. К сожалению, это не первый несчастный случай на предприятии. В конце августа там погиб еще один рабочий. Его придавило металлическими обломками. БАЗ оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет всю необходимую поддержку семье погибшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) 2 сентября на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») 41-летней женщине оторвало руку. Аппаратчик-гидрометаллург чистила оборудование, когда ее начало затягивать валом перемешивающего устройства, рассказали в региональной инспекции труда. «Пострадавшая зацепилась рукавом спецодежды за вал перемешивающего устройства, когда выполняла уборку вокруг вакуум-фильтра. С частичной ампутацией правой руки и травматическим вывихом левой плечевой кости пострадавшая доставлена в центральную городскую больницу», — следует из сообщения. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что оборудование оперативно остановили, но это не помогло уберечь руку работницы. На данный момент ведется полное обследование, чтобы исключить иные повреждения, а комиссии предстоит выяснить обстоятельства ЧП. Пострадавшей будет оказана вся необходимая медпомощь, в том числе высокотехнологичная, если врачи примут такое решение. К сожалению, это не первый несчастный случай на предприятии. В конце августа там погиб еще один рабочий. Его придавило металлическими обломками. БАЗ оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет всю необходимую поддержку семье погибшего.