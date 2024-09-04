04 сентября 2024

Екатеринбуржцев зовут работать дальнобойщиками на зарплату в 217 тысяч

«Авито Работа»: в Екатеринбурге водителям-дальнобойщикам платят 217 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Прирост зарплаты для дальнобойщиков составил 27% Фото:

В Екатеринбурге средняя заработная плата для водителей дальнобойщиков составила 217 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили зарплатные предложения для специалистов-вахтовиков и выяснили, кому платят больше.

«На первом месте среди высокооплачиваемых специалистов оказалась профессия водителя-дальнобойщика. Средняя предлагаемая зарплата составила 217 тысяч рублей, прирост по итогам лета 2024 года составил 27%», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя-экспедитора платят в среднем 197,5 тысяч рублей (прирост +18% за год).

Также одну из самых высоких зарплат предлагают шлифовщикам — 195,4 тысяч рублей. Для этих рабочих произошел самый высокий скачок зарплатных предложений (+55%). Среди вахтовиков наиболее востребованы бетонщики, им платят 140 тысяч рублей. Специалисты по отделке могут рассчитывать на зарплату в 153,3 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге средняя заработная плата для водителей дальнобойщиков составила 217 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили зарплатные предложения для специалистов-вахтовиков и выяснили, кому платят больше. «На первом месте среди высокооплачиваемых специалистов оказалась профессия водителя-дальнобойщика. Средняя предлагаемая зарплата составила 217 тысяч рублей, прирост по итогам лета 2024 года составил 27%», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя-экспедитора платят в среднем 197,5 тысяч рублей (прирост +18% за год). Также одну из самых высоких зарплат предлагают шлифовщикам — 195,4 тысяч рублей. Для этих рабочих произошел самый высокий скачок зарплатных предложений (+55%). Среди вахтовиков наиболее востребованы бетонщики, им платят 140 тысяч рублей. Специалисты по отделке могут рассчитывать на зарплату в 153,3 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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