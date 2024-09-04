Екатеринбуржцев зовут работать дальнобойщиками на зарплату в 217 тысяч

«Авито Работа»: в Екатеринбурге водителям-дальнобойщикам платят 217 тысяч

05 сентября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Прирост зарплаты для дальнобойщиков составил 27% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге средняя заработная плата для водителей дальнобойщиков составила 217 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили зарплатные предложения для специалистов-вахтовиков и выяснили, кому платят больше. «На первом месте среди высокооплачиваемых специалистов оказалась профессия водителя-дальнобойщика. Средняя предлагаемая зарплата составила 217 тысяч рублей, прирост по итогам лета 2024 года составил 27%», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя-экспедитора платят в среднем 197,5 тысяч рублей (прирост +18% за год). Также одну из самых высоких зарплат предлагают шлифовщикам — 195,4 тысяч рублей. Для этих рабочих произошел самый высокий скачок зарплатных предложений (+55%). Среди вахтовиков наиболее востребованы бетонщики, им платят 140 тысяч рублей. Специалисты по отделке могут рассчитывать на зарплату в 153,3 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге средняя заработная плата для водителей дальнобойщиков составила 217 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили зарплатные предложения для специалистов-вахтовиков и выяснили, кому платят больше. «На первом месте среди высокооплачиваемых специалистов оказалась профессия водителя-дальнобойщика. Средняя предлагаемая зарплата составила 217 тысяч рублей, прирост по итогам лета 2024 года составил 27%», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя-экспедитора платят в среднем 197,5 тысяч рублей (прирост +18% за год). Также одну из самых высоких зарплат предлагают шлифовщикам — 195,4 тысяч рублей. Для этих рабочих произошел самый высокий скачок зарплатных предложений (+55%). Среди вахтовиков наиболее востребованы бетонщики, им платят 140 тысяч рублей. Специалисты по отделке могут рассчитывать на зарплату в 153,3 тысяч рублей.