В МЧС раскрыли причину пожара в крупнейшем вузе ХМАО

Пожар в Сургутском госуниверситете случился во время ремонта кровли, рабочие использовали открытый источник огня. Об этом сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО.
«Поступило сообщение о загорании лампочки. По информации органов дознания МЧС России пожар произошел в результате проведения ремонтных работ кровли с применением открытого источника огня. На месте продолжают работать представители дознания МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории», — следует из сообщения.
Пожар произошел вечером 4 сентября в главном корпусе СурГУ. Тогда очевидцы сообщали, что причиной тому стала загоревшаяся лампочка. В пресс-службе вуза URA.RU пообещали дать комментарий позже. Ответ ожидается.
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