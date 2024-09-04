04 сентября 2024

В МЧС раскрыли причину пожара в крупнейшем вузе ХМАО

МЧС ХМАО: пожар в СурГУ произошел во время ремонтных работ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в СурГУ произошел во время ремонтных работ
Пожар в СурГУ произошел во время ремонтных работ Фото:

Пожар в Сургутском госуниверситете случился во время ремонта кровли, рабочие использовали открытый источник огня. Об этом сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО.

«Поступило сообщение о загорании лампочки. По информации органов дознания МЧС России пожар произошел в результате проведения ремонтных работ кровли с применением открытого источника огня. На месте продолжают работать представители дознания МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории», — следует из сообщения.

Пожар произошел вечером 4 сентября в главном корпусе СурГУ. Тогда очевидцы сообщали, что причиной тому стала загоревшаяся лампочка. В пресс-службе вуза URA.RU пообещали дать комментарий позже. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в Сургутском госуниверситете случился во время ремонта кровли, рабочие использовали открытый источник огня. Об этом сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО. «Поступило сообщение о загорании лампочки. По информации органов дознания МЧС России пожар произошел в результате проведения ремонтных работ кровли с применением открытого источника огня. На месте продолжают работать представители дознания МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории», — следует из сообщения. Пожар произошел вечером 4 сентября в главном корпусе СурГУ. Тогда очевидцы сообщали, что причиной тому стала загоревшаяся лампочка. В пресс-службе вуза URA.RU пообещали дать комментарий позже. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...