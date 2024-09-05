Житель Челябинска хотел заняться незаконной торговлей шубами в Тюмени

Челябинец хотел продать в Тюмени 225 немаркированных шуб и пальто
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики изъяли у челябинца 225 меховых изделий на общую сумму 19 млн рублей
Силовики изъяли у челябинца 225 меховых изделий на общую сумму 19 млн рублей Фото:

Житель Челябинской области планировал продать в Тюмени 225 меховых изделий без маркировки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что за это мужчину будут судить п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере.

«37-летний житель Челябинской области обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере ( п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый незаконно приобрел 225 меховых изделий, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренными законодательством РФ, стоимостью свыше 19 млн рублей», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что мехами он планировал торговать в собственном магазине, который расположен в Тюмени. Силовики изъяли немаркированный товар. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Центральном суде города. Максимальное наказание, которое грозит челябинцу — шесть лет лишения свободы.

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Житель Челябинской области планировал продать в Тюмени 225 меховых изделий без маркировки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что за это мужчину будут судить п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере. «37-летний житель Челябинской области обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере ( п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый незаконно приобрел 225 меховых изделий, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренными законодательством РФ, стоимостью свыше 19 млн рублей», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что мехами он планировал торговать в собственном магазине, который расположен в Тюмени. Силовики изъяли немаркированный товар. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Центральном суде города. Максимальное наказание, которое грозит челябинцу — шесть лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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