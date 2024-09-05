Житель Челябинска хотел заняться незаконной торговлей шубами в Тюмени

Житель Челябинской области планировал продать в Тюмени 225 меховых изделий без маркировки. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что за это мужчину будут судить п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере.
«37-летний житель Челябинской области обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере ( п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый незаконно приобрел 225 меховых изделий, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренными законодательством РФ, стоимостью свыше 19 млн рублей», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что мехами он планировал торговать в собственном магазине, который расположен в Тюмени. Силовики изъяли немаркированный товар. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Центральном суде города. Максимальное наказание, которое грозит челябинцу — шесть лет лишения свободы.
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