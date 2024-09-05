Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и артической ипотеке

Ставки по дальневосточной и арктической ипотеке буду сохранены на уровне 2%
новость из сюжетаВЭФ-2024
Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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