Экономика Недвижимость Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и артической ипотеке 05 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Ставки по дальневосточной и арктической ипотеке буду сохранены на уровне 2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям