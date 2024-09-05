Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и артической ипотеке

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Ставки по дальневосточной и арктической ипотеке буду сохранены на уровне 2% Фото:
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ВЭФ-2024

Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке в 2%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. «Предлагаю „поставить точку“ и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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