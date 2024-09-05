Граждан Киргизии попросили не ездить в Россию

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МИД Киргизии сообщило, что гражданам страны следует воздержаться от поездок в Россию без необходимости
МИД Киргизии сообщило, что гражданам страны следует воздержаться от поездок в Россию без необходимости Фото:

МИД Киргизии порекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до снятия введенных в РФ дополнительных мер безопасности и усиленного контроля пропуска через госграницу иностранных граждан. Об этом сообщило внешнеполитическое министерство Киргизской Республики (КР).

«Посольство КР в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию», — сообщила пресс-служба МИД КР. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства. 

Рекомендацию связали с режимом усиленного контроля пропуска через госграницу иностранных граждан, а также действием на территории РФ дополнительных мер безопасности. МИД КР посоветовал гражданам дождаться снятия этих мер. По словам пресс-службы, в случае необходимости граждане Киргизии могут обратиться за помощью в посольство страны в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией, подчеркнув ее важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Об этом сообщает 360.ru

Пресс-секретарь президента КР Дайырбек Орунбеков раскритиковал российскую телеведущую Тину Канделаки после ее слов о русофобии в Киргизии, подчеркнув, что такие утверждения противоречат духу взаимопонимания и уважения между Москвой и Бишкеком. Об этом информирует «Национальная служба новостей».

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МИД Киргизии порекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до снятия введенных в РФ дополнительных мер безопасности и усиленного контроля пропуска через госграницу иностранных граждан. Об этом сообщило внешнеполитическое министерство Киргизской Республики (КР). «Посольство КР в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию», — сообщила пресс-служба МИД КР. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.  Рекомендацию связали с режимом усиленного контроля пропуска через госграницу иностранных граждан, а также действием на территории РФ дополнительных мер безопасности. МИД КР посоветовал гражданам дождаться снятия этих мер. По словам пресс-службы, в случае необходимости граждане Киргизии могут обратиться за помощью в посольство страны в РФ. Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией, подчеркнув ее важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Об этом сообщает 360.ru.  Пресс-секретарь президента КР Дайырбек Орунбеков раскритиковал российскую телеведущую Тину Канделаки после ее слов о русофобии в Киргизии, подчеркнув, что такие утверждения противоречат духу взаимопонимания и уважения между Москвой и Бишкеком. Об этом информирует «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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