Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Копейск 5 сентября проинспектировал готовность детского сада в поселке Октябрьском, строительство которого начали в 2021 году. Откроется учреждение через неделю и сразу примет 97 детей, передает корреспондент URA.RU.
«Здорово, что детский сад открыли именно в этом месте. Потребность большая. Сад уютный и комфортный», — сказал Текслер.
Для будущих воспитанников и их родителей 5 сентября также провели ознакомительные занятия, где показали оборудование, игрушки и развивающие пособия. Всего в учреждении будет шесть групп разных возрастных категорий — от одного года до шести лет. Каждая из них имеет спальную, буфетную, раздевальную, туалетную и игровую комнаты. Как заявила заведующая садом, штаб педагогов уже готов.
Детский сад сможет размесить в своих стенах 140 учеников: две ясельные и четыре группы дошкольного возраста. Уже подготовлены залы для физкультуры, музыкальных занятий и психологической разгрузки. Отмечается, что в учреждении планируется открытие групп для детей с нарушениями речи. Территория вне здания оборудована теневыми навесами, малыми архитектурными формами, площадкой для спортивных занятий и участками для прогулок.
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