В Копейске откроют новый детский сад. Фото, видео

05 сентября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Всего сад сможет принять 140 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Копейск 5 сентября проинспектировал готовность детского сада в поселке Октябрьском, строительство которого начали в 2021 году. Откроется учреждение через неделю и сразу примет 97 детей, передает корреспондент URA.RU. «Здорово, что детский сад открыли именно в этом месте. Потребность большая. Сад уютный и комфортный», — сказал Текслер. Для будущих воспитанников и их родителей 5 сентября также провели ознакомительные занятия, где показали оборудование, игрушки и развивающие пособия. Всего в учреждении будет шесть групп разных возрастных категорий — от одного года до шести лет. Каждая из них имеет спальную, буфетную, раздевальную, туалетную и игровую комнаты. Как заявила заведующая садом, штаб педагогов уже готов. Детский сад сможет размесить в своих стенах 140 учеников: две ясельные и четыре группы дошкольного возраста. Уже подготовлены залы для физкультуры, музыкальных занятий и психологической разгрузки. Отмечается, что в учреждении планируется открытие групп для детей с нарушениями речи. Территория вне здания оборудована теневыми навесами, малыми архитектурными формами, площадкой для спортивных занятий и участками для прогулок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Копейск 5 сентября проинспектировал готовность детского сада в поселке Октябрьском, строительство которого начали в 2021 году. Откроется учреждение через неделю и сразу примет 97 детей, передает корреспондент URA.RU. «Здорово, что детский сад открыли именно в этом месте. Потребность большая. Сад уютный и комфортный», — сказал Текслер. Для будущих воспитанников и их родителей 5 сентября также провели ознакомительные занятия, где показали оборудование, игрушки и развивающие пособия. Всего в учреждении будет шесть групп разных возрастных категорий — от одного года до шести лет. Каждая из них имеет спальную, буфетную, раздевальную, туалетную и игровую комнаты. Как заявила заведующая садом, штаб педагогов уже готов. Детский сад сможет размесить в своих стенах 140 учеников: две ясельные и четыре группы дошкольного возраста. Уже подготовлены залы для физкультуры, музыкальных занятий и психологической разгрузки. Отмечается, что в учреждении планируется открытие групп для детей с нарушениями речи. Территория вне здания оборудована теневыми навесами, малыми архитектурными формами, площадкой для спортивных занятий и участками для прогулок.