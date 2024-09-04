04 сентября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мега», приехала Росгвардия

© Служба новостей «URA.RU»
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ТРЦ МЕГА. Екатеринбург, трц мега
Администрация ТЦ провела плановые учения Фото:

В Екатеринбурге утром 5 сентября провели эвакуацию торгового центра «Мега». Посетителей вывели на улицу, а на место приехали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Всех срочно эвакуировали из ТЦ „Мега“ и оставили на улице. Позже приехала Росгвардия, силовики зашли внутрь торгового центра», — сказал собеседник.

В пресс-службе ТЦ корреспонденту агентства пояснили, что это были плановые учения для проверки систем обеспечения безопасности и отработки действий сотрудников при возможной чрезвычайной ситуации. В настоящее время «Мега» работает в обычном режиме.

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В Екатеринбурге утром 5 сентября провели эвакуацию торгового центра «Мега». Посетителей вывели на улицу, а на место приехали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Всех срочно эвакуировали из ТЦ „Мега“ и оставили на улице. Позже приехала Росгвардия, силовики зашли внутрь торгового центра», — сказал собеседник. В пресс-службе ТЦ корреспонденту агентства пояснили, что это были плановые учения для проверки систем обеспечения безопасности и отработки действий сотрудников при возможной чрезвычайной ситуации. В настоящее время «Мега» работает в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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