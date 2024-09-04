В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мега», приехала Росгвардия

05 сентября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Администрация ТЦ провела плановые учения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 5 сентября провели эвакуацию торгового центра «Мега». Посетителей вывели на улицу, а на место приехали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Всех срочно эвакуировали из ТЦ „Мега“ и оставили на улице. Позже приехала Росгвардия, силовики зашли внутрь торгового центра», — сказал собеседник. В пресс-службе ТЦ корреспонденту агентства пояснили, что это были плановые учения для проверки систем обеспечения безопасности и отработки действий сотрудников при возможной чрезвычайной ситуации. В настоящее время «Мега» работает в обычном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 5 сентября провели эвакуацию торгового центра «Мега». Посетителей вывели на улицу, а на место приехали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Всех срочно эвакуировали из ТЦ „Мега“ и оставили на улице. Позже приехала Росгвардия, силовики зашли внутрь торгового центра», — сказал собеседник. В пресс-службе ТЦ корреспонденту агентства пояснили, что это были плановые учения для проверки систем обеспечения безопасности и отработки действий сотрудников при возможной чрезвычайной ситуации. В настоящее время «Мега» работает в обычном режиме.