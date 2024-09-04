В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мега», приехала Росгвардия

В Екатеринбурге утром 5 сентября провели эвакуацию торгового центра «Мега». Посетителей вывели на улицу, а на место приехали сотрудники Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Всех срочно эвакуировали из ТЦ „Мега“ и оставили на улице. Позже приехала Росгвардия, силовики зашли внутрь торгового центра», — сказал собеседник.
В пресс-службе ТЦ корреспонденту агентства пояснили, что это были плановые учения для проверки систем обеспечения безопасности и отработки действий сотрудников при возможной чрезвычайной ситуации. В настоящее время «Мега» работает в обычном режиме.
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