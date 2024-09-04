Кто идет на выборы губернатора Курганской области: URA.RU приводит полную биографию кандидатов. Фото

В Курганской области на выборы губернатора выдвинулись пять кандидатов

05 сентября 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области 8 сентября пройдут выборы губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 На выборах губернатора Курганской области в борьбу за высший пост в регионе вступили пять кандидатов с различным опытом: от политики и медицины до правоохранительных органов. Валерий Державин, Ольга Дружинина, Ярослав Климко, Виктор Зырянов и Вадим Шумков. URA.RU собрало биографические справки на каждого из претендентов. Выборы пройдут в Курганской области 8 сентября. 1. Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду») Родился в 1963 году в селе Большое Чаусово Кетовского района. Его трудовой путь начался с позиции слесаря на заводе «Кургансельмаш». После получения образования в пединституте Державин работал учителем английского языка, а затем сменил несколько руководящих должностей: от директора ПКФ «Ориентир» до заместителя директора по коммерции в «Синтез». С 2013 года он занимает должность генерального директора клиники коррекции зрения. В 2019 году Державин был избран депутатом Курганской городской думы, где активно участвует в работе комиссий по бюджету, налогам и сборам, а также по развитию городского хозяйства. Он также является председателем совета регионального отделения своей партии и членом центрального совета. Державин женат и имеет троих детей. В свободное время увлекается туризмом, охотой и морской рыбалкой. Валерий Державин идет на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 2. Ольга Дружинина (ЛДПР) Родилась в 1979 году в селе Кетово Кетовского района. Ее карьера охватывает различные сферы, начиная от заместителя директора ЗАО «ДСПМК Мишкинская» до работы старшим инспектором в Сбербанке. Также она была специалистом первой категории в Управлении народного образования и ведущим экономистом в «Россельхозбанке». Перед избранием в облдуму занимала должность заместителя директора ООО «Перевозчик» и была генеральным директором медцентра «Вита». С сентября 2020 года Ольга Дружинина является депутатом Курганской областной думы и участвует в комитетах по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике. Она также руководит аппаратом курганского регионального отделения ЛДПР. Ольга Дружинина идет на выборы от ЛДПР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 3. Виктор Зырянов (КПРФ) Родился в 1959 году в городе Кургане. Имеет более 30-летний опыт работы в милиции, где раскрыл более 200 убийств. Его карьера проходила от оперуполномоченного до заместителя начальника криминальной милиции. В 2011 году он ушел в отставку с званием «полковник милиции». В феврале 2012 года Зырянов присоединился к КПРФ, где занимал различные партийные должности, в том числе секретаря и ответственного за кадровую работу. В 2018 году он стал первым секретарем обкома КПРФ. В 2019 году был избран депутатом городской думы, а в 2020 году — областной думы. Зырянов является членом комитетов по бюджету, финансовой и налоговой политике, законодательству и государственному строительству. Виктор Зырянов представляет КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 4. Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Родился в 1972 году в Кургане. Получил высшее образование в Тюменском государственном медицинском институте в 1996 году. В профессии врача-психотерапевта набрал значительный опыт, начав свою карьеру еще во время учебы как массажист и продолжив работать врачом-психотерапевтом в различных медицинских учреждениях. Был заведующим областной психоневрологической больницей и членом областной общественной палаты. В 2020 году Климко стал депутатом областной думы и руководителем регионального отделения своей партии, активно участвуя в комитетах по социальной политике и законодательству. Ярослав Климко идет от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 5. Вадим Шумков (сторонник партии «Единая Россия») Родился в 1971 году в селе Шастово Курганской области. Образование получил в Томском государственном университете, специализируясь на юриспруденции. Свою профессиональную деятельность начал в банковской сфере, затем перешел в нефтяную компанию ЮКОС, после чего занимал руководящие позиции в различных коммерческих структурах. Ключевым этапом в карьере Шумкова стал период работы в органах государственной власти Тюменской области, где он дослужился до заместителя губернатора, отвечая за инвестиционную политику и поддержку предпринимательства. В 2018 году его опыт и достижения привели к назначению временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, а через год он был избран на эту должность подавляющим большинством голосов. За вклад в развитие региона и эффективное управление Шумков удостоен государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В личной жизни он женат и воспитывает четверых детей. Вадим Шумков выступает сторонником партии «Единая Россия» Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах губернатора Курганской области в борьбу за высший пост в регионе вступили пять кандидатов с различным опытом: от политики и медицины до правоохранительных органов. Валерий Державин, Ольга Дружинина, Ярослав Климко, Виктор Зырянов и Вадим Шумков. URA.RU собрало биографические справки на каждого из претендентов. Выборы пройдут в Курганской области 8 сентября. 1. Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду») Родился в 1963 году в селе Большое Чаусово Кетовского района. Его трудовой путь начался с позиции слесаря на заводе «Кургансельмаш». После получения образования в пединституте Державин работал учителем английского языка, а затем сменил несколько руководящих должностей: от директора ПКФ «Ориентир» до заместителя директора по коммерции в «Синтез». С 2013 года он занимает должность генерального директора клиники коррекции зрения. В 2019 году Державин был избран депутатом Курганской городской думы, где активно участвует в работе комиссий по бюджету, налогам и сборам, а также по развитию городского хозяйства. Он также является председателем совета регионального отделения своей партии и членом центрального совета. Державин женат и имеет троих детей. В свободное время увлекается туризмом, охотой и морской рыбалкой. 2. Ольга Дружинина (ЛДПР) Родилась в 1979 году в селе Кетово Кетовского района. Ее карьера охватывает различные сферы, начиная от заместителя директора ЗАО «ДСПМК Мишкинская» до работы старшим инспектором в Сбербанке. Также она была специалистом первой категории в Управлении народного образования и ведущим экономистом в «Россельхозбанке». Перед избранием в облдуму занимала должность заместителя директора ООО «Перевозчик» и была генеральным директором медцентра «Вита». С сентября 2020 года Ольга Дружинина является депутатом Курганской областной думы и участвует в комитетах по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике. Она также руководит аппаратом курганского регионального отделения ЛДПР. 3. Виктор Зырянов (КПРФ) Родился в 1959 году в городе Кургане. Имеет более 30-летний опыт работы в милиции, где раскрыл более 200 убийств. Его карьера проходила от оперуполномоченного до заместителя начальника криминальной милиции. В 2011 году он ушел в отставку с званием «полковник милиции». В феврале 2012 года Зырянов присоединился к КПРФ, где занимал различные партийные должности, в том числе секретаря и ответственного за кадровую работу. В 2018 году он стал первым секретарем обкома КПРФ. В 2019 году был избран депутатом городской думы, а в 2020 году — областной думы. Зырянов является членом комитетов по бюджету, финансовой и налоговой политике, законодательству и государственному строительству. 4. Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Родился в 1972 году в Кургане. Получил высшее образование в Тюменском государственном медицинском институте в 1996 году. В профессии врача-психотерапевта набрал значительный опыт, начав свою карьеру еще во время учебы как массажист и продолжив работать врачом-психотерапевтом в различных медицинских учреждениях. Был заведующим областной психоневрологической больницей и членом областной общественной палаты. В 2020 году Климко стал депутатом областной думы и руководителем регионального отделения своей партии, активно участвуя в комитетах по социальной политике и законодательству. 5. Вадим Шумков (сторонник партии «Единая Россия») Родился в 1971 году в селе Шастово Курганской области. Образование получил в Томском государственном университете, специализируясь на юриспруденции. Свою профессиональную деятельность начал в банковской сфере, затем перешел в нефтяную компанию ЮКОС, после чего занимал руководящие позиции в различных коммерческих структурах. Ключевым этапом в карьере Шумкова стал период работы в органах государственной власти Тюменской области, где он дослужился до заместителя губернатора, отвечая за инвестиционную политику и поддержку предпринимательства. В 2018 году его опыт и достижения привели к назначению временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, а через год он был избран на эту должность подавляющим большинством голосов. За вклад в развитие региона и эффективное управление Шумков удостоен государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В личной жизни он женат и воспитывает четверых детей.