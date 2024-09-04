04 сентября 2024

В ЯНАО выступят группа DABRO и Андрей ZVONKIY. Афиша

В Губкинском отметят День города 7 и 8 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа DABRO и ZVONKIY перечислят часть гонорара в поддержку военнослужащих на СВО
Группа DABRO и ZVONKIY перечислят часть гонорара в поддержку военнослужащих на СВО Фото:

В Губкинском (ЯНАО) готовятся к празднованию Дня города, которое пройдет 7 и 8 сентября. Приглашенными хедлайнерами станут группа DABRO и Андрей ZVONKIY. Артисты направят часть гонорара в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий.

7 сентября

Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья

  • 11:00. Биатлонный фестиваль на приз чемпионки Мира и Европы Юлии Макаровой.

Место: проспект Губкина

  • 14:00-18:00. Городской конкурс «Губкинский пельмень».
  • Музейная площадь «Губкинский семейный альбом ВМесте».
  • Городская локация «ЧитаемВместе».
  • Интерактивная площадка «Творим ВМесте — мир семейных увлечений».
  • Амфитеатр «Счастливы ВМесте».

Место: площадь ДК «Нефтяник»

  • 14:00-18:00. Семейный фестиваль «ВМесте в спорте».
  • Площадка «Семейные приключения ВМесте».

Место: сквер имени И.М. Губкина

  • 14:00-18:00. Зона семейного отдыха и развлечений «ВМесте дорогой семейного счастья».
  • Семейный квест «ВМесте в поисках Альфа-сокровищ».

Место: площадь «РН-Пурнефтегаз»

  • 18:00. Концерт кавер-коллектива «Бояре».
  • 19:00. Выступление губкинских артистов и коллективов.
  • 20:00. Выступление Андрея ZVONKIY.
  • 21:00. Концерт группы DABRO.
Группа DABRO
Группа DABRO
Фото:

8 сентября

Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья

  • 11:00. Фестиваль семейного биатлона.

Место: площадь ДК «Строитель»

  • 12:00. Праздничная программа «Это наша с тобой биография».
  • Фестиваль народного творчества «Карусель».

Место: площадь ГДК «Олимп»

  • 15:00. Фестиваль русской культуры «Музыкальная околица».
  • Фольклорная площадка «Театрализованный ненецкий чум».
Карта предстоящих мероприятий
Карта предстоящих мероприятий
Фото:

На территории площади «РН-Пурнефтегаз» 7 сентября будет организована праздничная выездная торговля. Время работы павильонов — с 14:00 до 22:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко выступят группа «Рондо» и группа «Комната культуры». Концерты пройдут в честь Дня города 7 и 8 сентября.

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В Губкинском (ЯНАО) готовятся к празднованию Дня города, которое пройдет 7 и 8 сентября. Приглашенными хедлайнерами станут группа DABRO и Андрей ZVONKIY. Артисты направят часть гонорара в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий. 7 сентября Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья Место: проспект Губкина Место: площадь ДК «Нефтяник» Место: сквер имени И.М. Губкина Место: площадь «РН-Пурнефтегаз» 8 сентября Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья Место: площадь ДК «Строитель» Место: площадь ГДК «Олимп» На территории площади «РН-Пурнефтегаз» 7 сентября будет организована праздничная выездная торговля. Время работы павильонов — с 14:00 до 22:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко выступят группа «Рондо» и группа «Комната культуры». Концерты пройдут в честь Дня города 7 и 8 сентября.
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