В Губкинском (ЯНАО) готовятся к празднованию Дня города, которое пройдет 7 и 8 сентября. Приглашенными хедлайнерами станут группа DABRO и Андрей ZVONKIY. Артисты направят часть гонорара в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий.
7 сентября
Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья
- 11:00. Биатлонный фестиваль на приз чемпионки Мира и Европы Юлии Макаровой.
Место: проспект Губкина
- 14:00-18:00. Городской конкурс «Губкинский пельмень».
- Музейная площадь «Губкинский семейный альбом ВМесте».
- Городская локация «ЧитаемВместе».
- Интерактивная площадка «Творим ВМесте — мир семейных увлечений».
- Амфитеатр «Счастливы ВМесте».
Место: площадь ДК «Нефтяник»
- 14:00-18:00. Семейный фестиваль «ВМесте в спорте».
- Площадка «Семейные приключения ВМесте».
Место: сквер имени И.М. Губкина
- 14:00-18:00. Зона семейного отдыха и развлечений «ВМесте дорогой семейного счастья».
- Семейный квест «ВМесте в поисках Альфа-сокровищ».
Место: площадь «РН-Пурнефтегаз»
- 18:00. Концерт кавер-коллектива «Бояре».
- 19:00. Выступление губкинских артистов и коллективов.
- 20:00. Выступление Андрея ZVONKIY.
- 21:00. Концерт группы DABRO.
8 сентября
Место: ПКиО «Юбилейный», тропа здоровья
- 11:00. Фестиваль семейного биатлона.
Место: площадь ДК «Строитель»
- 12:00. Праздничная программа «Это наша с тобой биография».
- Фестиваль народного творчества «Карусель».
Место: площадь ГДК «Олимп»
- 15:00. Фестиваль русской культуры «Музыкальная околица».
- Фольклорная площадка «Театрализованный ненецкий чум».
На территории площади «РН-Пурнефтегаз» 7 сентября будет организована праздничная выездная торговля. Время работы павильонов — с 14:00 до 22:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко выступят группа «Рондо» и группа «Комната культуры». Концерты пройдут в честь Дня города 7 и 8 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!