Путин предрек утрату боеспособности ВСУ из-за атаки на Курскую область

ВСУ может утратить боеспособность, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
После атаки на Курскую область ВСУ несут большие потери, что чревато полной утрате боеспособности украинской армии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Противник несет большие потери в живой силе и технике. Это чревато разрушением фронта на наиболее важных направлениях. А потери могут привести к утрате боеспособности вооруженных сил. Чего мы и добиваемся», — сказал Путин на ВЭФ.
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