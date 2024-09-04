04 сентября 2024

Пенсионерка зарезала екатеринбурженку ножницами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемую увезли в отделение полиции
Подозреваемую увезли в отделение полиции Фото:

В Екатеринбурге на улице Шефская, 95 одна женщина зарезала другую, на месте работают сыщики уголовного розыска полиции и следователи СКР. О этом URA.RU сообщил источник, а подробности происшествия рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Речь идет о бытовом преступлении на почве злоупотребления алкоголем. Хозяйка жилища в возрасте примерно 71 года познакомилась на улице с другой женщиной в возрасте примерно 52-53 лет. Знакомство решили отметить, но „фуршет“ не задался. Дамы поссорились, гостья стала хозяйку душить, а та, в свою очередь, схватила ножницы и несколько раз ударила оппонентку. Ранения оказались смертельными. Далее хозяйка заснула, а утром, проснувшись и увидев последствия вечеринки, сообщила обо всем своей невестке, а та вызвала полицию. Именно по этой причине в указанном микрорайоне очевидцы наблюдают наряды территориального ОВД», — объяснил полковник Горелых.

Пресс-секретарь свердловского СКР Александр Шульга добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Представитель ведомства подчеркнул, что ведется тщательное расследование.

Пенсионерка призналась в убийстве
Пенсионерка призналась в убийстве
Фото:
Преступление произошло во время распития алкоголя
Преступление произошло во время распития алкоголя
Фото:
На месте происшествия стоит скорая помощь…
На месте происшествия стоит скорая помощь…
Фото:
. и работает полиция
. и работает полиция
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Шефская, 95 одна женщина зарезала другую, на месте работают сыщики уголовного розыска полиции и следователи СКР. О этом URA.RU сообщил источник, а подробности происшествия рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Речь идет о бытовом преступлении на почве злоупотребления алкоголем. Хозяйка жилища в возрасте примерно 71 года познакомилась на улице с другой женщиной в возрасте примерно 52-53 лет. Знакомство решили отметить, но „фуршет“ не задался. Дамы поссорились, гостья стала хозяйку душить, а та, в свою очередь, схватила ножницы и несколько раз ударила оппонентку. Ранения оказались смертельными. Далее хозяйка заснула, а утром, проснувшись и увидев последствия вечеринки, сообщила обо всем своей невестке, а та вызвала полицию. Именно по этой причине в указанном микрорайоне очевидцы наблюдают наряды территориального ОВД», — объяснил полковник Горелых. Пресс-секретарь свердловского СКР Александр Шульга добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Представитель ведомства подчеркнул, что ведется тщательное расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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