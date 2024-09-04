Пенсионерка зарезала екатеринбурженку ножницами. Фото

05 сентября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Подозреваемую увезли в отделение полиции Фото: URA.RU В Екатеринбурге на улице Шефская, 95 одна женщина зарезала другую, на месте работают сыщики уголовного розыска полиции и следователи СКР. О этом URA.RU сообщил источник, а подробности происшествия рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Речь идет о бытовом преступлении на почве злоупотребления алкоголем. Хозяйка жилища в возрасте примерно 71 года познакомилась на улице с другой женщиной в возрасте примерно 52-53 лет. Знакомство решили отметить, но „фуршет“ не задался. Дамы поссорились, гостья стала хозяйку душить, а та, в свою очередь, схватила ножницы и несколько раз ударила оппонентку. Ранения оказались смертельными. Далее хозяйка заснула, а утром, проснувшись и увидев последствия вечеринки, сообщила обо всем своей невестке, а та вызвала полицию. Именно по этой причине в указанном микрорайоне очевидцы наблюдают наряды территориального ОВД», — объяснил полковник Горелых. Пресс-секретарь свердловского СКР Александр Шульга добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Представитель ведомства подчеркнул, что ведется тщательное расследование. Пенсионерка призналась в убийстве Фото: URA.RU Преступление произошло во время распития алкоголя Фото: URA.RU На месте происшествия стоит скорая помощь… Фото: URA.RU . и работает полиция Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Шефская, 95 одна женщина зарезала другую, на месте работают сыщики уголовного розыска полиции и следователи СКР. О этом URA.RU сообщил источник, а подробности происшествия рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Речь идет о бытовом преступлении на почве злоупотребления алкоголем. Хозяйка жилища в возрасте примерно 71 года познакомилась на улице с другой женщиной в возрасте примерно 52-53 лет. Знакомство решили отметить, но „фуршет“ не задался. Дамы поссорились, гостья стала хозяйку душить, а та, в свою очередь, схватила ножницы и несколько раз ударила оппонентку. Ранения оказались смертельными. Далее хозяйка заснула, а утром, проснувшись и увидев последствия вечеринки, сообщила обо всем своей невестке, а та вызвала полицию. Именно по этой причине в указанном микрорайоне очевидцы наблюдают наряды территориального ОВД», — объяснил полковник Горелых. Пресс-секретарь свердловского СКР Александр Шульга добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Представитель ведомства подчеркнул, что ведется тщательное расследование.