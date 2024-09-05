Путин заявил, что РФ и Украина были в шаге от мирного соглашения в 2022 году

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин рассказал, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение в 2022 году Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Россия и Украина были близки к достижению мирного соглашения в 2022 году, большинство условия было согласовано сторонами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла 'виза'», — заявил глава государства в ходе своего выступления на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений с целью добиться стратегического поражения России, однако их усилия не принесли ожидаемых результатов.

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Россия и Украина были близки к достижению мирного соглашения в 2022 году, большинство условия было согласовано сторонами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла 'виза'», — заявил глава государства в ходе своего выступления на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений с целью добиться стратегического поражения России, однако их усилия не принесли ожидаемых результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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