Путин заявил, что РФ и Украина были в шаге от мирного соглашения в 2022 году

05 сентября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Россия и Украина были близки к достижению мирного соглашения в 2022 году, большинство условия было согласовано сторонами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла 'виза'», — заявил глава государства в ходе своего выступления на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений с целью добиться стратегического поражения России, однако их усилия не принесли ожидаемых результатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина были близки к достижению мирного соглашения в 2022 году, большинство условия было согласовано сторонами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла 'виза'», — заявил глава государства в ходе своего выступления на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений с целью добиться стратегического поражения России, однако их усилия не принесли ожидаемых результатов.