Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым. Видео

05 сентября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встречался с Павлом Дуровым много лет назад в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем «Вконтакте» и Telegram Павлом Дуровым в рамках встречи с бизнесменами много лет назад. О встрече с IT-бизнесменом сообщил сам российский лидер. «Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он был на одной из встреч по бизнесу в Кремле. Это давно было, я уже не помню, когда. Он говорил о своих планах. С тех пор мы не виделись. Я ничего о нем не знаю», — вспомнил Путин о встрече с Дуровым в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что у российских властей нет никаких претензий к основателю Telegram. До ареста Дурова во Франции Baza сообщала, что Путин отказался от встречи с ним в Баку. Однако российский лидер опроверг это. «Зачем мне с ним встречаться в Баку? Я исходил из того, что он в Москве живет», — ответил Путин на ВЭФ на вопрос, общался ли он с Дуровым в Азербайджане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем «Вконтакте» и Telegram Павлом Дуровым в рамках встречи с бизнесменами много лет назад. О встрече с IT-бизнесменом сообщил сам российский лидер. «Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он был на одной из встреч по бизнесу в Кремле. Это давно было, я уже не помню, когда. Он говорил о своих планах. С тех пор мы не виделись. Я ничего о нем не знаю», — вспомнил Путин о встрече с Дуровым в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что у российских властей нет никаких претензий к основателю Telegram. До ареста Дурова во Франции Baza сообщала, что Путин отказался от встречи с ним в Баку. Однако российский лидер опроверг это. «Зачем мне с ним встречаться в Баку? Я исходил из того, что он в Москве живет», — ответил Путин на ВЭФ на вопрос, общался ли он с Дуровым в Азербайджане.