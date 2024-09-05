Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин встречался с Павлом Дуровым много лет назад в Москве Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем «Вконтакте» и Telegram Павлом Дуровым в рамках встречи с бизнесменами много лет назад. О встрече с IT-бизнесменом сообщил сам российский лидер.

«Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он был на одной из встреч по бизнесу в Кремле. Это давно было, я уже не помню, когда. Он говорил о своих планах. С тех пор мы не виделись. Я ничего о нем не знаю», — вспомнил Путин о встрече с Дуровым в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что у российских властей нет никаких претензий к основателю Telegram.

До ареста Дурова во Франции Baza сообщала, что Путин отказался от встречи с ним в Баку. Однако российский лидер опроверг это. «Зачем мне с ним встречаться в Баку? Я исходил из того, что он в Москве живет», — ответил Путин на ВЭФ на вопрос, общался ли он с Дуровым в Азербайджане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем «Вконтакте» и Telegram Павлом Дуровым в рамках встречи с бизнесменами много лет назад. О встрече с IT-бизнесменом сообщил сам российский лидер. «Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он был на одной из встреч по бизнесу в Кремле. Это давно было, я уже не помню, когда. Он говорил о своих планах. С тех пор мы не виделись. Я ничего о нем не знаю», — вспомнил Путин о встрече с Дуровым в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что у российских властей нет никаких претензий к основателю Telegram. До ареста Дурова во Франции Baza сообщала, что Путин отказался от встречи с ним в Баку. Однако российский лидер опроверг это. «Зачем мне с ним встречаться в Баку? Я исходил из того, что он в Москве живет», — ответил Путин на ВЭФ на вопрос, общался ли он с Дуровым в Азербайджане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...