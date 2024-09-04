В Тюмени ушел из жизни известный врач

В Тюмени умер врач Юрий Молоков
В ночь с 4 на 5 сентября ушел из жизни известный уролог-андролог Юрий Молоков. Об этом URA.RU сообщили в лечебно — диагностическом центре «Мужская консультация», создателем которого являлся врач.
«К сожалению, Юрий Матвеевич ушел из жизни. Это произошло в ночь с 4 на 5 сентября», — рассказали URA.RU в ЛДЦ «Мужская консультация».
Юрий Молоков являлся заслуженным врачом России и носил звание почетного работника здравоохранения. За свою жизнь он успел написать 116 научных работ и запатентовал три изобретения. Церемония прощания с Юрием Молоковым пройдет в Тюмени в субботу, 7 сентября.
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