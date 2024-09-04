04 сентября 2024

За сколько в Тюмени можно будет купить новый iPhone 16

В Тюмени цена на новый iPhone доходит до 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый телефон может обойтись тюменцам в 300 тысяч рублей
Новый телефон может обойтись тюменцам в 300 тысяч рублей Фото:

В Тюмени цены на новый iPhone 16 серии начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 319 тысяч. Данные о ценах взяты с сайтов по продаже электроники и техники.

«Apple iPhone 16, цвет: желтый. Объем памяти: 128 ГБ. Цена: 91 999 рублей»,—такая минимальная цена за смартфон указана на сайте одного из тюменских магазинов.

Стоимость гаджета зависит от цвета, модели и объема памяти. Так, самый дорогой iPhone 16 будет стоить 319 900 рублей. Это модель PRO в цвете «Титан» с объемом памяти 1 ТБ.

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В Тюмени цены на новый iPhone 16 серии начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 319 тысяч. Данные о ценах взяты с сайтов по продаже электроники и техники. «Apple iPhone 16, цвет: желтый. Объем памяти: 128 ГБ. Цена: 91 999 рублей»,—такая минимальная цена за смартфон указана на сайте одного из тюменских магазинов. Стоимость гаджета зависит от цвета, модели и объема памяти. Так, самый дорогой iPhone 16 будет стоить 319 900 рублей. Это модель PRO в цвете «Титан» с объемом памяти 1 ТБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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