За сколько в Тюмени можно будет купить новый iPhone 16

Новый телефон может обойтись тюменцам в 300 тысяч рублей
В Тюмени цены на новый iPhone 16 серии начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 319 тысяч. Данные о ценах взяты с сайтов по продаже электроники и техники.
«Apple iPhone 16, цвет: желтый. Объем памяти: 128 ГБ. Цена: 91 999 рублей»,—такая минимальная цена за смартфон указана на сайте одного из тюменских магазинов.
Стоимость гаджета зависит от цвета, модели и объема памяти. Так, самый дорогой iPhone 16 будет стоить 319 900 рублей. Это модель PRO в цвете «Титан» с объемом памяти 1 ТБ.
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