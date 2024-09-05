Урожай в Кунашакском районе (Челябинская область) гибнет при вытаптывании лошадьми. Как URA.RU 5 сентября рассказали руководители агрохозяйств, некоторые поля становятся непригодными полностью.
«По нашим полям лошади ежедневно наносят урон посевам. Страдают лен, пшеница, гречиха. Стада порой насчитывающие до 40-70 голов, свободно расхаживают и уничтожают посевы. Лошади любят валяться на траве. Соответственно, каждое животное за раз способно повредить до четырех кв метров урожая. На квадратный метр остается, в лучшем случае, по 50 колосков, хотя к моменту уборки должно быть 350-450 колосьев. В 2023 году я целое поле площадью 120 га оставил неубранным. Его полностью вытоптали животные», — посетовал URA.RU директор хозяйства «Восход» Салимхан Саитов.
По словам Саитова, даже 20% потерь такой малоурожайной культуры как лен могут привести к серьезным финансовым последствиям. Руководитель подсчитал, что при текущих ценах урон может составить порядка восьми тысячи рублей с га. Собеседник URA.RU указал на то, что часто коневодческие хозяйства официально не зарегистрированы, что можно счесть незаконным предпринимательством. Саитов предложил организовать продажу путевок на отстрел диких лошадей, хотя признал, что решение может вызвать дополнительные конфликты: при убийстве лошадей их владельцы найдутся сразу.
«Из-за вытаптывания урожая зерновых лошадьми урожайность может снизиться до шести центнеров с гектара вместо планируемых 22. Отсутствие ветеринарной службы в районе усугубляет проблему, так как лошади не проверяются на инфекционные и паразитарные заболевания», — заметил представитель другого агрохозяйства Александр Лознян, у которого животные вытоптали 15 га люцерны.
На полях нередким гостем является также крупный рогатый скот. И если строение желудка лошадей, заметил аграрий, схоже с человеческим, то четырехкамерный желудок коров другой. В результате для рогатой скотины поедание льна может иметь фатальные последствия. Обращения в поселковую администрацию, сказал Лознян, ни к чему не привели. Проблема сохранилась.
По данным URA.RU, в регионе действуют нормы областного законы, определяющие ответственность владельцев скотины. Собственников, чей скот губит урожаи, можно административно штрафовать. Меры административного воздействия должны предпринимать местные власти. Если порча была умышленной, землевладельцам или арендаторам участков следует писать заявления в полицию: наказание становится уголовным. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу минэкологии, отвечающем за выделение охотничьих угодий и контроль за проведением охоты. Также вопросы заданы в пресс-службу администрации Кунашакского района.
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