Профессора челябинского вуза могут лишиться работы из-за новых требований

05 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В ЮУрГУ предупредили об изменениях, которые могут оставить без работы преподавателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Профессора и преподаватели Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) могут остаться без работы в связи с новыми требованиями к квалификации. Как URA.RU 4 сентября признались некоторые сотрудники, об изменениях им сообщили в начале нового учебного года. «Профессора вышли к 1 сентября и узнали, что будет новая система аттестации. Надо показать научные успехи за последние три года. Новую систему будут применять при прохождении конкурсов на должности от ассистента до профессора. Часть преподавателей могут потерять работу. Взбудоражены все кафедры. Статью в высокорейтинговый журнал за день не напишешь и не опубликуешь», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Многие привлеченные преподаватели, которые читают лекции, имея основную работу вне стен ЮУрГУ, могут отказаться от сотрудничества. Писать статьи в высокорейтинговые журналы у них нет времени, а работать на почасовой системе оплаты не все готовы. Сотрудников удивило, что в новых квалификационных требованиях никаких баллов не начисляется ни за ученую степень кандидата или доктора наук, ни за наличие патентов на изобретения. Требования различаются. Документ, который имеется в распоряжении URA.RU, установил, что профессор должен иметь за последние три года не менее трех публикаций в высокорейтинговых журналах или опыт выполнения научных проектов. От старшего преподавателя ожидается не менее одной публикации и выполнение показателей по научной и учебно-методической деятельности. За каждую позицию выставляются баллы. Их суммарное количество определит, открыты ли до сих пор для ученого двери вуза. «Это нельзя назвать аттестацией. Преподавателям всегда надо было подтверждать квалификацию. Периодичность разная — от года до пяти лет. Каждый вуз устанавливает самостоятельно. Те, кто работал, им ничего не стоит показать статьи или привлеченные гранты. Такая система давно действует в федеральных университетах», — парировал другой источник URA.RU. Сотрудники возмущены тем, что об изменениях им сообщили в последний момент. Людей поставили перед фактом. Хотя по данным пресс-службы министерства образования региона, переданным со ссылкой на руководство ЮУрГУ, документ не принят и будет дорабатываться с учетом мнения сотрудников. В ведомстве пообещали до принятия документа конкурсный отбор проводить по действующему положению «О кафедре» 2016 года. Неожиданную новость несколько скрасило сообщение о премиях к началу учебного года. Некоторые сотрудники получили в сентябре по тысяче рублей премиальных. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу вуза. Ответ будет опубликован по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессора и преподаватели Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) могут остаться без работы в связи с новыми требованиями к квалификации. Как URA.RU 4 сентября признались некоторые сотрудники, об изменениях им сообщили в начале нового учебного года. «Профессора вышли к 1 сентября и узнали, что будет новая система аттестации. Надо показать научные успехи за последние три года. Новую систему будут применять при прохождении конкурсов на должности от ассистента до профессора. Часть преподавателей могут потерять работу. Взбудоражены все кафедры. Статью в высокорейтинговый журнал за день не напишешь и не опубликуешь», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Многие привлеченные преподаватели, которые читают лекции, имея основную работу вне стен ЮУрГУ, могут отказаться от сотрудничества. Писать статьи в высокорейтинговые журналы у них нет времени, а работать на почасовой системе оплаты не все готовы. Сотрудников удивило, что в новых квалификационных требованиях никаких баллов не начисляется ни за ученую степень кандидата или доктора наук, ни за наличие патентов на изобретения. Требования различаются. Документ, который имеется в распоряжении URA.RU, установил, что профессор должен иметь за последние три года не менее трех публикаций в высокорейтинговых журналах или опыт выполнения научных проектов. От старшего преподавателя ожидается не менее одной публикации и выполнение показателей по научной и учебно-методической деятельности. За каждую позицию выставляются баллы. Их суммарное количество определит, открыты ли до сих пор для ученого двери вуза. «Это нельзя назвать аттестацией. Преподавателям всегда надо было подтверждать квалификацию. Периодичность разная — от года до пяти лет. Каждый вуз устанавливает самостоятельно. Те, кто работал, им ничего не стоит показать статьи или привлеченные гранты. Такая система давно действует в федеральных университетах», — парировал другой источник URA.RU. Сотрудники возмущены тем, что об изменениях им сообщили в последний момент. Людей поставили перед фактом. Хотя по данным пресс-службы министерства образования региона, переданным со ссылкой на руководство ЮУрГУ, документ не принят и будет дорабатываться с учетом мнения сотрудников. В ведомстве пообещали до принятия документа конкурсный отбор проводить по действующему положению «О кафедре» 2016 года. Неожиданную новость несколько скрасило сообщение о премиях к началу учебного года. Некоторые сотрудники получили в сентябре по тысяче рублей премиальных. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу вуза. Ответ будет опубликован по мере поступления.