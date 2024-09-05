Челябинские работодатели готовы обеспечить жильем десять тысяч специалистов

В Челябинске работодатели готовы обеспечить жильем десять тысяч иногородних специалистов. Также в 2024 году выросло количество вакансий с проживанием для врачей, фармацевтов, водителей, токарей, и разнорабочих.
«Челябинск находится на пятом месте среди крупных городов России по количеству вакансий с проживанием, уступая только Московскому региону, Екатеринбургу, Краснодарскому краю и Казани. В городе более десяти тысяч таких предложений», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость» со ссылкой на исследование «hh.ru».
Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, основными причинами переезда являются удаленная работа в наиболее интересном городе, расширение компаний и открытые новых офисов в регионе. Но главным образом на интерес к переезду может повлиять возможность решить свой квартирный вопрос за счет работодателя. Таким образом, специалисты могут снизить финансовую нагрузку при переезде, присмотреться к новой локации и в дальнейшем задуматься о покупке своего жилья.
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