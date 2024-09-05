«Рука погрызена»: отец убитой в Тагиле девочки рассказал жуткие подробности ее гибели. Видео

Отцу убитой в Нижнем Тагиле школьницы не дали опознать ее тело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пока не был на опознании, но фото убитого ребенка ему показали
Мужчина пока не был на опознании, но фото убитого ребенка ему показали
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

На теле школьницы, которая была найдена мертвой в Нижнем Тагиле, были следы, предположительно, оставленные крысами, пока оно лежало в подвале. Жуткими подробностями с URA.RU поделился отец убитой девочки, который пришел на избрание меры пресечения подозреваемому в преступлении.

«Я ездил в морг, но мне ее не показывали. Я не видел ребенка, не было опознания. Мне просто фото мельком показали, у меня истерика сразу. На снимке дочь была в одежде, рука погрызена. Думаю, крысы руку погрызли», — сказал мужчина.

Девочка пропала вечером 30 августа, ее тело нашли лишь 2 сентября. Оно лежало в подвале общежития, где школьница жила с отцом (мать ее умерла от болезни месяц назад). По подозрению в убийстве был задержан сосед Владимир Александров. В его комнате обнаружили кровь и волосы, предположительно, жертвы. Он признался в убийстве и заявил о раскаянии. В данное время в тагильском суде ему избирают меру пресечения. Агентство следит за этим в своей онлайн-трансляции.

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На теле школьницы, которая была найдена мертвой в Нижнем Тагиле, были следы, предположительно, оставленные крысами, пока оно лежало в подвале. Жуткими подробностями с URA.RU поделился отец убитой девочки, который пришел на избрание меры пресечения подозреваемому в преступлении. «Я ездил в морг, но мне ее не показывали. Я не видел ребенка, не было опознания. Мне просто фото мельком показали, у меня истерика сразу. На снимке дочь была в одежде, рука погрызена. Думаю, крысы руку погрызли», — сказал мужчина. Девочка пропала вечером 30 августа, ее тело нашли лишь 2 сентября. Оно лежало в подвале общежития, где школьница жила с отцом (мать ее умерла от болезни месяц назад). По подозрению в убийстве был задержан сосед Владимир Александров. В его комнате обнаружили кровь и волосы, предположительно, жертвы. Он признался в убийстве и заявил о раскаянии. В данное время в тагильском суде ему избирают меру пресечения. Агентство следит за этим в своей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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