Михаил Гризодуб посетив депо №1, обсудил запуск других маршрутов в Ленинском районе Фото: Илья Бархатов

Директор Фонда развития города Челябинска, председатель профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб заявил, что проект «Челябинский троллейбус» выводит транспорт областного центра на новый, более высокий уровень. Как пояснил Гризодуб URA.RU, для Ленинского района, на территории которого находится ЧТПЗ, это особенно важно.

«Проект „Челябинский троллейбус“, поддержанный еще на начальной стадии губернатором Алексеем Текслером, переводит не только транспортную систему Челябинска, но и развитие самого города на новый уровень. Особенно это характерно для Ленинского района. Ввод в эксплуатацию новых троллейбусов „Синара“ позволил жителям района комфортно добираться в другие части города», — подчеркнул URA.RU Гризодуб.

Депутат отметил, что с 2023 года, когда на линию были выведены новые троллейбусы, поток пассажиров Ленинского района на данном виде транспорта увеличился. Эту информацию подтвердили и данные проекта «Челябинский троллейбус». Как URA.RU сообщили в пресс-службе, по городу пассажиропоток троллейбусов за год увеличился на 70%.

4 сентября губернатор Текслер принял участие в открытии нового депо на улице Артиллерийской, которое сможет обслуживать и выпускать на линию до 50 троллейбусов «Синара». В комплексе представлен полный цикл обслуживания подвижного состава производительностью 20 машин в час. Сейчас модернизированные машины курсируют по маршрутам №10, №12, №14, №19. По словам представителей проекта «Челябинский троллейбус», новый объект позволит сократить «нулевой пробег», то есть ненужные перемещения между депо, начальной или конечной точками маршрута.

Кроме того, депо создаст условия для набора новых кадров. Это все в конечном итоге позволит оптимизировать график движения транспорта. Летом от горожан поступало много жалоб на работу маршрута №10. Новые троллейбусы в часы пик увозили водителей на пересменку. Тогда представители «Челябинского троллейбуса» пообещали скорректировать график движения с запуском нового депо.

На строительство депо, возведенного с нуля, затратили порядка 1,4 млрд рублей. Объект возведен с учетом экологической безопасности города. Введены система замкнутого цикла водоснабжения и многоуровневая очистка воды. Это позволит добиться качества воды идентичного по нормативам водоемов рыбхозназначения. После окончания строительно-монтажных работ на площадке депо №1 в рамках проекта начнется реконструкция депо №2 на Свердловском тракте.

Михаил Гризодуб уже посетил новое депо на Артиллерийской, где встретился с генеральным директором концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергеем Брусником. Обсуждались вопросы троллейбусного движения и необходимость запуска других маршрутов в Ленинском районе.