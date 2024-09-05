«Хочу замуж за Путина»: француженка рассказала о любви к России

Француженка Женевьева Бландин: «Хочу замуж за Путина»
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В 2022 году Баландин крестилась в Русской православной церкви, а сейчас планирует поселиться на Ольхоне Фото:

Француженка Женевьева Бландин призналась, что любит Россию и хочет выйти замуж за президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью IRK.ru.

В 2018 году Бландин приехала в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает IRK.ru. Она сделала плакат, на котором написала: «Я француженка с острова Мартиника. Президент Путин, пожалуйста, помогите мне найти хорошего русского мужа!». «Тогда я весила 123 килограмма из-за проблем со здоровьем… Но сейчас я выздоровела, нахожусь в хорошей форме и, если господин Путин не женат… (смеется)», — передает издание слова француженки.

Бландин родилась во Франции, но путешествие в Россию дало ей понять, что она хочет остаться здесь, добавил IRK.ru. В 2022 году она крестилась в Русской православной церкви, а сейчас планирует поселиться на Ольхоне (крупнейшем острове Байкала — прим. URA.RU) и завести корову, рассказала француженка IRK.ru.

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Француженка Женевьева Бландин призналась, что любит Россию и хочет выйти замуж за президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью IRK.ru. В 2018 году Бландин приехала в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает IRK.ru. Она сделала плакат, на котором написала: «Я француженка с острова Мартиника. Президент Путин, пожалуйста, помогите мне найти хорошего русского мужа!». «Тогда я весила 123 килограмма из-за проблем со здоровьем… Но сейчас я выздоровела, нахожусь в хорошей форме и, если господин Путин не женат… (смеется)», — передает издание слова француженки. Бландин родилась во Франции, но путешествие в Россию дало ей понять, что она хочет остаться здесь, добавил IRK.ru. В 2022 году она крестилась в Русской православной церкви, а сейчас планирует поселиться на Ольхоне (крупнейшем острове Байкала — прим. URA.RU) и завести корову, рассказала француженка IRK.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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