Песков поменял отношение к Харрис после сигнала Путина

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Камала Харрис. stock, stock, харрис камала
Путин оценил заразительность смеха Камалы Харрис Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теперь уже полюбил смех Камалы Харрис. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее о заразительности смеха Харрис рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камала Харрис. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — сказал Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Путин заявлял о заразительности смеха Харрис. По мнению президента, такой смех означает, что у нее все хорошо.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теперь уже полюбил смех Камалы Харрис. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее о заразительности смеха Харрис рассказал президент РФ Владимир Путин. «Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камала Харрис. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — сказал Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Путин заявлял о заразительности смеха Харрис. По мнению президента, такой смех означает, что у нее все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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