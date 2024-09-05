Песков поменял отношение к Харрис после сигнала Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теперь уже полюбил смех Камалы Харрис. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее о заразительности смеха Харрис рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камала Харрис. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — сказал Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале журналиста.
Ранее Путин заявлял о заразительности смеха Харрис. По мнению президента, такой смех означает, что у нее все хорошо.
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