Путин оценил «заразительный» смех Харрис

Путин объявил о поддержке Харрис на выборах президента США
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Камилла Харрис смеется заразительно, считает Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США Камиллы Харрис. По его словам, он очень заразительный.

«Она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», — поделился Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что поддерживает Харрис на выборах в США. По словам Путина, Россия будет уважать выбор американского народа.

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Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США Камиллы Харрис. По его словам, он очень заразительный. «Она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», — поделился Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что поддерживает Харрис на выборах в США. По словам Путина, Россия будет уважать выбор американского народа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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