Путин оценил «заразительный» смех Харрис

Камилла Харрис смеется заразительно, считает Владимир Путин
новость из сюжетаВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США Камиллы Харрис. По его словам, он очень заразительный.
«Она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», — поделился Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что поддерживает Харрис на выборах в США. По словам Путина, Россия будет уважать выбор американского народа.
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