Силовики проверяют работу судебных приставов в курганских округах. Инсайд

05 сентября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Силовики Кургана проверяют действия судебных приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники силовых ведомств проверяют работу судебных приставов. Основанием стали жалобы на прекращение производства в отношении должников в Далматовском и Катайском округах, у которых есть имущество. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «У силовиков накопились претензии к работе ведомства под управлением начальника Ирины Уваровой, идут проверки», — сообщили источники. По их данным, есть основания для возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц. Проверки начались после жалоб на приставов, закрывавших производство в отношении должников из Далматово и Катайска. При этом у должников имелось имущество и приставы могли наложить санкции для взыскания средств. Однако этого не происходило. Поводом для другой претензии стала работа по конфискации автомобилей у нарушителей ПДД. Собеседники редакции утверждают, что с начала года вынесены решения по 200 случаям изъятия транспорта. При этом приставы выполнили лишь 15% таких решений судов. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФССП и УМВД региона. В пресс-службе приставов рассказали, что нарушения, связанные с должностными обязанностями сотрудника Далматовского районного отделения судебных приставов, выявлен отделением собственной безопасности УФССП России по Курганской области. Материалы были переданы в компетентные органы для проведения проверки. По вопросу о конфискации ТС в ведомстве отметили, что с начала года поступило около 95 материалов. По ним было изъято 43 машины. Всего с начала года под конфискацию попали свыше 100 автомобилей, на которых ездили пьяные водители. Трудности исполнения производства связаны с тем, что собственники продают машины или скрывают их от приставов. Из УМВД на момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники силовых ведомств проверяют работу судебных приставов. Основанием стали жалобы на прекращение производства в отношении должников в Далматовском и Катайском округах, у которых есть имущество. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «У силовиков накопились претензии к работе ведомства под управлением начальника Ирины Уваровой, идут проверки», — сообщили источники. По их данным, есть основания для возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц. Проверки начались после жалоб на приставов, закрывавших производство в отношении должников из Далматово и Катайска. При этом у должников имелось имущество и приставы могли наложить санкции для взыскания средств. Однако этого не происходило. Поводом для другой претензии стала работа по конфискации автомобилей у нарушителей ПДД. Собеседники редакции утверждают, что с начала года вынесены решения по 200 случаям изъятия транспорта. При этом приставы выполнили лишь 15% таких решений судов. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УФССП и УМВД региона. В пресс-службе приставов рассказали, что нарушения, связанные с должностными обязанностями сотрудника Далматовского районного отделения судебных приставов, выявлен отделением собственной безопасности УФССП России по Курганской области. Материалы были переданы в компетентные органы для проведения проверки. По вопросу о конфискации ТС в ведомстве отметили, что с начала года поступило около 95 материалов. По ним было изъято 43 машины. Всего с начала года под конфискацию попали свыше 100 автомобилей, на которых ездили пьяные водители. Трудности исполнения производства связаны с тем, что собственники продают машины или скрывают их от приставов. Из УМВД на момент публикации ответ не был получен.