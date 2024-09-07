Мэр курганского округа Сытов собирал деньги для военных, но попался на хищении

08 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганского мэра судили за присвоение денег для военных земляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело на экс-главу Целинного округа Сытова Бывший глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов сел на семь лет в колонию за взятки, мошенничество и присвоение денег, собранных для нужд мобилизованных. Его задержали год назад и посадили в СИЗО. Сперва Сытова обвиняли только в получении взяток и мошенничестве. Затем в уголовном деле появилось новое обвинение — о хищении средств. По данным следствия, Сытов взял часть собранных денег для нужд мобилизованных. Как он собирал деньги и почему не признал вину — в материале URA.RU на основе судебных данных. Помощь землякам В октябре 2022 года Сытов объявил своему заместителю, что ему поступила заявка от мобилизованного земляка. Призванные на службу целинники нуждались в помощи. Сытов предложил собрать деньги с бизнесменов и фермеров для этой цели на добровольных началах, а он закупит все необходимое. Спустя пару дней такое собрание провели, деньги собирала заместитель по поручению Сытова. Экс-мэр Целинного округа присвоил деньги, собранных земляками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подчиненные предложили мэру открыть счет, но он распорядился принимать деньги наличными. Тех, кто сдавал крупные суммы, заместитель фиксировала, и они ставили подпись напротив своей фамилии и сданной суммы. Всего собрали 1 292 050 рублей. Была возможность передать деньги в областной фонд, но Сытов сказал, что будет помогать военнослужащим из Целинного округа. Передача вещей в военную часть Мэр ездил покупать товары в соседние города. Чеки о покупке он не предоставил. Позднее он дал заместителю листок с надписью «Смета по укомплектованности мобилизованных из Целинного округа», без печатей и штампов. Квитанций о покупке так и не было предоставлено. Еще через неделю все вещи увезли на фургоне в палаточный городок в военной части в Елани, где их передали мобилизованным землякам. Сытов среди прочих расходов указал, что выдал наличными мобилизованным 100 тысяч рублей на личные нужды. Деньги отдали одному из земляков. Когда у Сытова попросили ведомость или расписки, он заявил, что их не брал. Купленные вещи увезли в военную часть жителям Целинного округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Когда допрашивали свидетелей, водитель рассказал, что покупал сигареты на 5000 рублей, выданных Сытовым. После этого они 18 октября 2022 года поехали в Елань, где общались с мобилизованными земляками. По словам водителя, денег у них никто не просил, быт был организован нормально. На обратном пути Сытов не говорил, что давал кому-либо наличные деньги. Свидетель из числа мобилизованных рассказал, что к ним в октябре приехал глава администрации. Он привез бензопилы, 20 пар обуви, 20 спецкостюмов и 20 пар перчаток. Также в машине были шапки и медикаменты. Жители Целинного округа передали личные посылки мобилизованным родственникам. Военнослужащий не имел информации, сколько денег было собрано и потрачено. Данные Сытова о передаче 100 тысяч рублей мобилизованным мужчина не подтвердил. Еще двое свидетелей подтвердили, что никаких денег экс-мэр мобилизованным не передавал. Версия Сытова В отличие от других обвинений, экс-глава свою вину по последнему пункту не признал. При допросе следователями в декабре 2023 года Сытов заявил, что проверял ведомости по добровольным взносам от своего заместителя. В одной из них он увидел, что знакомый ему фермер сдал 150 тысяч рублей. Сытов взял во временное пользование из них сто тысяч. Бизнесмены и фермеры из Целинного собрали более 1,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По заверениям бывшего мэра, деньги он вернул. Во время поездки в Елань он якобы отдал деньги одному из мобилизованных на нужды всех целинников, находившихся в военной части. По его версии, в дальнейшем получивший деньги мужчина поблагодарил его и рассказал, что раздал деньги соседям по палатке. Также Сытов сообщил следователям, что никто не хотел заниматься закупом вещей. Он сам ездил в Екатеринбург за одеждой и за обувью в Челябинск. Более мелкие покупки он совершал в Куртамыше и Целинном. После этого дважды ездил в военные части в Елань и Чебаркуль. Другие преступления Вину в получении взяток и мошенничестве Сытов не отрицал. О незаконном получении средств он договорился с коммерсантом из Челябинска. Фирма достраивала спортзал в школе села Матвеевка, который не могли сдать из-за банкротства предыдущего подрядчика. Сытов пообещал покровительство коммерсанту за дополнительные 20-30 тысяч сверху каждого из контрактов. Сытов получил взятку от подрядчика, строившего спортзал в сельской школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Были заключены три прямых контракта без проведения торгов на общую сумму 1 593 671 рубль. За это Сытов получил от подрядчика 64 500 рублей. Еще одну схему незаконного обогащения экс-мэр провернул с субсидиями для самозанятых. Он уговорил свою мать подать заявку на получение средств. Женщине дали 250 тысяч рублей для открытия швейной мастерской. Сытов добыл отчетные документы о закупе оборудования. Из полученных денег мать перевела сыну 150 тысяч рублей, которые он потратил на погашение кредита в банке. Наказание Суд признал Сытова виновным в присвоении собранных гражданами средств. При этом отказ от помещения собранных денег на счет администрации расценили как наличие умысла на хищение. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 10 тысяч рублей. Суд дал экс-мэру семь лет колонии за совершенные преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За взяточничество бывшему руководителю дали пять лет и штраф 258 тысяч. По делу о мошенничестве — 320 часов обязательных работ. Окончательное наказание составило 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 260 тысяч и запрет на четыре года занимать госдолжности. Также Сытов должен будет выплатить 64500 рублей, полученных в качестве взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов сел на семь лет в колонию за взятки, мошенничество и присвоение денег, собранных для нужд мобилизованных. Его задержали год назад и посадили в СИЗО. Сперва Сытова обвиняли только в получении взяток и мошенничестве. Затем в уголовном деле появилось новое обвинение — о хищении средств. По данным следствия, Сытов взял часть собранных денег для нужд мобилизованных. Как он собирал деньги и почему не признал вину — в материале URA.RU на основе судебных данных. В октябре 2022 года Сытов объявил своему заместителю, что ему поступила заявка от мобилизованного земляка. Призванные на службу целинники нуждались в помощи. Сытов предложил собрать деньги с бизнесменов и фермеров для этой цели на добровольных началах, а он закупит все необходимое. Спустя пару дней такое собрание провели, деньги собирала заместитель по поручению Сытова. Подчиненные предложили мэру открыть счет, но он распорядился принимать деньги наличными. Тех, кто сдавал крупные суммы, заместитель фиксировала, и они ставили подпись напротив своей фамилии и сданной суммы. Всего собрали 1 292 050 рублей. Была возможность передать деньги в областной фонд, но Сытов сказал, что будет помогать военнослужащим из Целинного округа. Мэр ездил покупать товары в соседние города. Чеки о покупке он не предоставил. Позднее он дал заместителю листок с надписью «Смета по укомплектованности мобилизованных из Целинного округа», без печатей и штампов. Квитанций о покупке так и не было предоставлено. Еще через неделю все вещи увезли на фургоне в палаточный городок в военной части в Елани, где их передали мобилизованным землякам. Сытов среди прочих расходов указал, что выдал наличными мобилизованным 100 тысяч рублей на личные нужды. Деньги отдали одному из земляков. Когда у Сытова попросили ведомость или расписки, он заявил, что их не брал. Когда допрашивали свидетелей, водитель рассказал, что покупал сигареты на 5000 рублей, выданных Сытовым. После этого они 18 октября 2022 года поехали в Елань, где общались с мобилизованными земляками. По словам водителя, денег у них никто не просил, быт был организован нормально. На обратном пути Сытов не говорил, что давал кому-либо наличные деньги. Свидетель из числа мобилизованных рассказал, что к ним в октябре приехал глава администрации. Он привез бензопилы, 20 пар обуви, 20 спецкостюмов и 20 пар перчаток. Также в машине были шапки и медикаменты. Жители Целинного округа передали личные посылки мобилизованным родственникам. Военнослужащий не имел информации, сколько денег было собрано и потрачено. Данные Сытова о передаче 100 тысяч рублей мобилизованным мужчина не подтвердил. Еще двое свидетелей подтвердили, что никаких денег экс-мэр мобилизованным не передавал. В отличие от других обвинений, экс-глава свою вину по последнему пункту не признал. При допросе следователями в декабре 2023 года Сытов заявил, что проверял ведомости по добровольным взносам от своего заместителя. В одной из них он увидел, что знакомый ему фермер сдал 150 тысяч рублей. Сытов взял во временное пользование из них сто тысяч. По заверениям бывшего мэра, деньги он вернул. Во время поездки в Елань он якобы отдал деньги одному из мобилизованных на нужды всех целинников, находившихся в военной части. По его версии, в дальнейшем получивший деньги мужчина поблагодарил его и рассказал, что раздал деньги соседям по палатке. Также Сытов сообщил следователям, что никто не хотел заниматься закупом вещей. Он сам ездил в Екатеринбург за одеждой и за обувью в Челябинск. Более мелкие покупки он совершал в Куртамыше и Целинном. После этого дважды ездил в военные части в Елань и Чебаркуль. Вину в получении взяток и мошенничестве Сытов не отрицал. О незаконном получении средств он договорился с коммерсантом из Челябинска. Фирма достраивала спортзал в школе села Матвеевка, который не могли сдать из-за банкротства предыдущего подрядчика. Сытов пообещал покровительство коммерсанту за дополнительные 20-30 тысяч сверху каждого из контрактов. Были заключены три прямых контракта без проведения торгов на общую сумму 1 593 671 рубль. За это Сытов получил от подрядчика 64 500 рублей. Еще одну схему незаконного обогащения экс-мэр провернул с субсидиями для самозанятых. Он уговорил свою мать подать заявку на получение средств. Женщине дали 250 тысяч рублей для открытия швейной мастерской. Сытов добыл отчетные документы о закупе оборудования. Из полученных денег мать перевела сыну 150 тысяч рублей, которые он потратил на погашение кредита в банке. Суд признал Сытова виновным в присвоении собранных гражданами средств. При этом отказ от помещения собранных денег на счет администрации расценили как наличие умысла на хищение. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 10 тысяч рублей. За взяточничество бывшему руководителю дали пять лет и штраф 258 тысяч. По делу о мошенничестве — 320 часов обязательных работ. Окончательное наказание составило 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 260 тысяч и запрет на четыре года занимать госдолжности. Также Сытов должен будет выплатить 64500 рублей, полученных в качестве взятки.