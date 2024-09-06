Неделя до дня тишины: Верховный суд и цирк на выборах в гордуму Челябинска

В Челябинске завершилась предвыборная кампания в думу областного центра

06 сентября 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Претенденты на мандаты челябинской думы обязаны прекратить агитацию и могут только ждать результатов голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В последнюю неделю перед выборами в гордуму в Челябинске повысилось напряжение кандидатов, ожидающих развязки кампании. Чувствовалось это и в соцсетях, и « в полях», куда предпочли уйти из них некоторые претенденты на депутатские мандаты Цирк с судом и попытки восстановиться Депутат-эсер Владимир Корнев, выдвинувшийся по округу № 14 в Металлургическом районе, праздновал отказ райсуда о снятии его с выборов. В суд подал кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов, который посчитал, раздача Корневым билетов в цирк является подкупом избирателей. Однако суд оставил последнего в гонке. Просто в силу того, что суд состоялся за два дня до начала голосования, а снять кандидата с выборов нельзя за пять дней до него. Однако Корневу теперь грозит уголовное дело. Билеты выдавались на общество инвалидов Металлургического района, председателем которого он является. Предполагалось, что представления бесплатно увидят дети с ограниченными возможностями и их родители, но никак не посторонние люди. Новость по теме Челябинского депутата Корнева не сняли с выборов за раздачу билетов в цирк. Фото, видео «Единую Россию» на этом округе представляет спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин. Он сообщает об открытии нового сквера на шоссе Металлургов и поздравляет детей и родителей с началом учебного года.В Калининском районе депутат гордумы Дмитрий Григорчик продолжает попытки восстановиться в качестве кандидата. Он пишет об обращении в Верховный суд РФ. Григорчик был выдвинут в кандидаты эсерами, однако вышел из партии и пошел на выборы в качестве одномандатника. После подачи документов избирком отказался регистрировать его кандидатом. Григорчик оспорил это решение в районном суде и последовательно дошел до Верховного, однако не преуспел. Третье сентября и лежачий полицейский В соседнем Калининском районе в округе № 4 кандидат от ЕР Антон Рыжий также разместил поздравление с Днем знаний. Он делится наблюдениями, сделанными в ходе обходов подъездов домов. Оппонент Рыжего, депутат Калининского райсовета Андрей Кондратьев поздравлять читателей с 1 сентября не стал. Он поздравил свою аудиторию с «днем, когда горят костры рябин», то есть с 3 сентября, и восхитился красотой рябин в Челябинске. И еще Кондратьев разместил фото лежачего полицейского во дворе одного из домов, говоря о том, что он появился в рамках выполнения депутатских наказов. Суд не увидел подкупа избирателей в раздаче приглашений на представление артистов Набережная, Чебурашка и грядущий День города Утонувшие после ливня месяц назад Тракторозаводский и Ленинский районы возвращаются к нормальной жизни. Это заметно и по соцсетям кандидатов в этих территориях. Если раньше большинство их постов были посвящены ликвидации последствий стихии, то сейчас они вернулись к более привычным темам. Например, депутат гордумы от Ленинского района Михаил Гризодуб демонстрирует кадры, на которых он вместе с Алексеем Текслером и главой района Александром Орлом инспектирует реконструированную набережную озера Смолино. Также он отчитывается об итогах акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой оказывали помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Новость по теме Челябинский депутат Григорчик намерен дойти до Конституционного суда Выдвинувшийся по соседнему округу № 11 депутат Олег Толмачев постит фото с пришедшим на школьную линейку Чебурашкой. Также он приглашает местных жителей в сквер, где будет организовано празднование Дня города. Кандидат от эсеров по округу № 12 Александр Грамачков постит сообщения о коммунальных авариях. Узнав о возможном порыве трубы на улице 1-й Трубосварочной Грамачков выехал на место, убедился, что авария действительно имеет место быть, и сделал заявку на ее устранение. Также Грамачков отчитывается о наведенном благоустройстве и постит благодарности жителей в свой адрес. Геополитика и гуманитарная помощь Депутат гордумы из Тракторозаводского района Виген Мхитарян выложил пост со своим мнением по миграционной политике. Мхитарян уверен, что СССР развалили для того, чтобы разрушить единство некогда близких народов, чтобы ослабить их. По его мнению, сила жителей нашей страны заключается в единстве. Мхитарян призвал своих читателей вести себя хорошо как дома, так и в гостях. Сосед Мхитаряна по округу Кирилл Ветхов рассказал, что линейке, посвященной Дню знаний, случайно встретил участника СВО из части, в которую Ветхов отправлял гумпомощь, и получил благодарность. Также Ветхов разместил анонс праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Еще один кандидат с ЧТЗ Роман Муратчин после поста, посвященного Дню знаний, новостей не публиковал. Вероятно, работает «в полях». «Налицо недостаток опыта ведения кампании в таких больших округах. Даже те, кто избирался в думу до реформы МСУ, работали в округах, насчитывающих примерно 20 тысяч избирателей — а сейчас их стало в полтора раза больше. Новый и для кандидатов, и для их технологов опыт стал особенно нервирующим для новичков в политике. На это наложился резкий рост конкуренции: в последние 10 лет удовлетворить свои депутатские амбиции могли практически все желающие, теперь ситуация поменялась радикально», — резюмировал политтехнолог Александр Юрин. Первые результаты выборов станут известны уже вечером в воскресенье. Они покажут, насколько эффективной оказалась работа кандидатов в соцсетях и непосредственно на избирательных округах и что эффективнее — поздравлять челябинцев и праздниками в интернете или же общаться с бабушками, отдыхающими на лавочках у подъездов. 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В последнюю неделю перед выборами в гордуму в Челябинске повысилось напряжение кандидатов, ожидающих развязки кампании. Чувствовалось это и в соцсетях, и « в полях», куда предпочли уйти из них некоторые претенденты на депутатские мандаты Цирк с судом и попытки восстановиться Депутат-эсер Владимир Корнев, выдвинувшийся по округу № 14 в Металлургическом районе, праздновал отказ райсуда о снятии его с выборов. В суд подал кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов, который посчитал, раздача Корневым билетов в цирк является подкупом избирателей. Однако суд оставил последнего в гонке. Просто в силу того, что суд состоялся за два дня до начала голосования, а снять кандидата с выборов нельзя за пять дней до него. Однако Корневу теперь грозит уголовное дело. Билеты выдавались на общество инвалидов Металлургического района, председателем которого он является. Предполагалось, что представления бесплатно увидят дети с ограниченными возможностями и их родители, но никак не посторонние люди. «Единую Россию» на этом округе представляет спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин. Он сообщает об открытии нового сквера на шоссе Металлургов и поздравляет детей и родителей с началом учебного года.В Калининском районе депутат гордумы Дмитрий Григорчик продолжает попытки восстановиться в качестве кандидата. Он пишет об обращении в Верховный суд РФ. Григорчик был выдвинут в кандидаты эсерами, однако вышел из партии и пошел на выборы в качестве одномандатника. После подачи документов избирком отказался регистрировать его кандидатом. Григорчик оспорил это решение в районном суде и последовательно дошел до Верховного, однако не преуспел. Третье сентября и лежачий полицейский В соседнем Калининском районе в округе № 4 кандидат от ЕР Антон Рыжий также разместил поздравление с Днем знаний. Он делится наблюдениями, сделанными в ходе обходов подъездов домов. Оппонент Рыжего, депутат Калининского райсовета Андрей Кондратьев поздравлять читателей с 1 сентября не стал. Он поздравил свою аудиторию с «днем, когда горят костры рябин», то есть с 3 сентября, и восхитился красотой рябин в Челябинске. И еще Кондратьев разместил фото лежачего полицейского во дворе одного из домов, говоря о том, что он появился в рамках выполнения депутатских наказов. Суд не увидел подкупа избирателей в раздаче приглашений на представление артистов Набережная, Чебурашка и грядущий День города Утонувшие после ливня месяц назад Тракторозаводский и Ленинский районы возвращаются к нормальной жизни. Это заметно и по соцсетям кандидатов в этих территориях. Если раньше большинство их постов были посвящены ликвидации последствий стихии, то сейчас они вернулись к более привычным темам. Например, депутат гордумы от Ленинского района Михаил Гризодуб демонстрирует кадры, на которых он вместе с Алексеем Текслером и главой района Александром Орлом инспектирует реконструированную набережную озера Смолино. Также он отчитывается об итогах акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой оказывали помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Выдвинувшийся по соседнему округу № 11 депутат Олег Толмачев постит фото с пришедшим на школьную линейку Чебурашкой. Также он приглашает местных жителей в сквер, где будет организовано празднование Дня города. Кандидат от эсеров по округу № 12 Александр Грамачков постит сообщения о коммунальных авариях. Узнав о возможном порыве трубы на улице 1-й Трубосварочной Грамачков выехал на место, убедился, что авария действительно имеет место быть, и сделал заявку на ее устранение. Также Грамачков отчитывается о наведенном благоустройстве и постит благодарности жителей в свой адрес. Геополитика и гуманитарная помощь Депутат гордумы из Тракторозаводского района Виген Мхитарян выложил пост со своим мнением по миграционной политике. Мхитарян уверен, что СССР развалили для того, чтобы разрушить единство некогда близких народов, чтобы ослабить их. По его мнению, сила жителей нашей страны заключается в единстве. Мхитарян призвал своих читателей вести себя хорошо как дома, так и в гостях. Сосед Мхитаряна по округу Кирилл Ветхов рассказал, что линейке, посвященной Дню знаний, случайно встретил участника СВО из части, в которую Ветхов отправлял гумпомощь, и получил благодарность. Также Ветхов разместил анонс праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Еще один кандидат с ЧТЗ Роман Муратчин после поста, посвященного Дню знаний, новостей не публиковал. Вероятно, работает «в полях». — резюмировал политтехнолог Александр Юрин. Первые результаты выборов станут известны уже вечером в воскресенье. Они покажут, насколько эффективной оказалась работа кандидатов в соцсетях и непосредственно на избирательных округах и что эффективнее — поздравлять челябинцев и праздниками в интернете или же общаться с бабушками, отдыхающими на лавочках у подъездов.