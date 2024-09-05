Медики раскрыли, от каких видов онкологии чаще всего умирают тюменцы

В Тюменской области выросла заболеваемость раком

06 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Заболеваемость выросла на 17,6% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области за год на 17,6% выросла заболеваемость раком, в том числе — среди детей. Такие данные по итогам 2023 года приводятся в отчете департамента здравоохранения, который есть в распоряжении URA.RU. Чаще всего жители региона умирали от злокачественных новообразований легких, желудка, груди и ануса. «Заболеваемость онкологией в Тюменской области (на 100 тысяч населения). Всего: 2022 год — 410,01, 2023-й — 482,13. В том числе среди детей: до 14 лет — 11,48 (2022-й) и 13,9 (2023-й), до 17 лет — 12,38 (2022-й) и 16,9 (2023-й)», — говорится в отчете депздрава. В целом заболеваемость тюменцев раком за год выросла на 17,6%. Медики также привели список видов онкологии, от которых чаще всего умирали жители. На первом месте оказался рак легких, трахеи и бронхов, на втором — груди и желудка, на третьем — ануса, прямой и ободочной кишки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за год на 17,6% выросла заболеваемость раком, в том числе — среди детей. Такие данные по итогам 2023 года приводятся в отчете департамента здравоохранения, который есть в распоряжении URA.RU. Чаще всего жители региона умирали от злокачественных новообразований легких, желудка, груди и ануса. «Заболеваемость онкологией в Тюменской области (на 100 тысяч населения). Всего: 2022 год — 410,01, 2023-й — 482,13. В том числе среди детей: до 14 лет — 11,48 (2022-й) и 13,9 (2023-й), до 17 лет — 12,38 (2022-й) и 16,9 (2023-й)», — говорится в отчете депздрава. В целом заболеваемость тюменцев раком за год выросла на 17,6%. Медики также привели список видов онкологии, от которых чаще всего умирали жители. На первом месте оказался рак легких, трахеи и бронхов, на втором — груди и желудка, на третьем — ануса, прямой и ободочной кишки.