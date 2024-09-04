Кто такой Shaman, который будет выступать три дня в Тюмени

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) приедет вновь в Тюмень и выступит с новой концертной программой «Победа!» 28, 29, 30 сентября. Зимой певец уже приезжал с концертами в Тюмень, а в этот раз впервые останется на три дня. О том, чем известен певец — в материале URA.RU.
Настоящее имя певца — Ярослав Дронов, но в 2020 году взял сценический псевдоним Shaman. Заслуженный артист родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области.
Карьера
С четырех лет Дронов занимается музыкой. За плечами артиста три музыкальных образования, в том числе и Российская Академия музыки Гнесиных.
В 2013 году выступал в шоу «Фактор А», где получил специальный приз от Аллы Пугачевой. В 2014 году выступал в шоу «Голос» и занял второе место. С 2014 по 2017 год был солистом кавер-группы «Час пик».
После ухода из кавер-группы начинал заниматься сольным творчеством. В 2021 году выпустил песню «Улетай», которая пользовалась популярностью среди пользователей TikTok.
Shaman приобрел знаменитость благодаря песне «Встанем», которую выпустил 23 февраля 2022 года. Именно с этой песни началась история патриотического творчество певца.
В 22 июле 2022 года певец выпустил клип на песню «Я русский», который за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube.
Главные достижения
За 2022 и 2023 год с песней «Встанем» Shaman награжден премией Music Box Gold в номинации «Золотой хит». Стал лауреатом телефестиваля «Песня года». Получил «Национальную премию интернет-контента» в номинации «Лучший музыкальный трек».
Песня «Я русский» победила в номинации «Социальный интернет-триггер». Артиста наградили национальной премией в области креативных индустрий Russian Creative Awards в специальной номинации.
В 2024 году артист получил премию: Минобр РФ в области культуры и искусства — в номинации «Музыкальное искусство», за высокое мастерство при исполнении патриотических песен. Забрал премию Муз-ТВ в номинации «Новая легенда».
В июле был награжден почетным званием «Заслуженный артист РФ». Также певец Shaman стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Личная жизнь
В первом браке находился с 2012 по 2016 год, был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. У пары в 2014 году родилась дочь Варвара.
Во второй брак вступил с Еленой Мартыновой в 2017 году. Супруга составляет сценические образы певца и сопровождает его на рабочие встречи.
Раннее URA.RU писало, что Певец Shaman даст в Тюмени дополнительный концерт из-за спроса на билеты.
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