03 сентября 2024

Shaman даст в Тюмени в три раза больше концертов, чем в других городах Урала

Певец Shaman даст для тюменцев дополнительный концерт из-за спроса на билеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman выступит три раза в Тюмени
Shaman выступит три раза в Тюмени Фото:

Из-за высокого спроса на билеты певец Ярослав Дронов (Shaman) даст в Тюмени три концерта, вместо запланированных ранее двух. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами с программой «Победа!» 28, 29 и 30 сентября.

«Было запланировано два концерта певца Shaman в Тюмени: 29 и 30 сентября, но быстро раскупили билеты. Особенно, на выходной день. Поэтому был добавлен еще один концерт певца 28 сентября», — сообщает собеседник URA.RU.

Для тюменцев певец представит программу три раза. В других городах Урала: Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Магнитогорске, Нижнем Тагиле Shaman выступит для слушателей по одному разу.

Ранее URA.RU писало о том, что творчество певца Shaman пользуется среди жителей Тюмени высоким спросом. Так, на концерты исполнителя, которые прошли в феврале 2024 года, горожане также раскупили все билеты.

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Из-за высокого спроса на билеты певец Ярослав Дронов (Shaman) даст в Тюмени три концерта, вместо запланированных ранее двух. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами с программой «Победа!» 28, 29 и 30 сентября. «Было запланировано два концерта певца Shaman в Тюмени: 29 и 30 сентября, но быстро раскупили билеты. Особенно, на выходной день. Поэтому был добавлен еще один концерт певца 28 сентября», — сообщает собеседник URA.RU. Для тюменцев певец представит программу три раза. В других городах Урала: Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Магнитогорске, Нижнем Тагиле Shaman выступит для слушателей по одному разу. Ранее URA.RU писало о том, что творчество певца Shaman пользуется среди жителей Тюмени высоким спросом. Так, на концерты исполнителя, которые прошли в феврале 2024 года, горожане также раскупили все билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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