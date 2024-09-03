Shaman даст в Тюмени в три раза больше концертов, чем в других городах Урала

Из-за высокого спроса на билеты певец Ярослав Дронов (Shaman) даст в Тюмени три концерта, вместо запланированных ранее двух. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами с программой «Победа!» 28, 29 и 30 сентября.
«Было запланировано два концерта певца Shaman в Тюмени: 29 и 30 сентября, но быстро раскупили билеты. Особенно, на выходной день. Поэтому был добавлен еще один концерт певца 28 сентября», — сообщает собеседник URA.RU.
Для тюменцев певец представит программу три раза. В других городах Урала: Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Магнитогорске, Нижнем Тагиле Shaman выступит для слушателей по одному разу.
Ранее URA.RU писало о том, что творчество певца Shaman пользуется среди жителей Тюмени высоким спросом. Так, на концерты исполнителя, которые прошли в феврале 2024 года, горожане также раскупили все билеты.
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