Особенностью Восточного экономического форума в этом году стало ключевое внимание к проектам и темам, которые определят развитие страны на много лет вперед. В рамках ВЭФ президент Владимир Путин встретился с представителями трех государств, проконтролировал, как выполняются задачи по модернизации инфраструктуры на Дальнем Востоке и четко обозначил вектор развития в сторону отношений с Востоком и глобальным Югом. Риторика президента и программа форума говорят, что нынешняя геополитическая ситуация и санкции — это навсегда, и Россия к этому готова, отмечают эксперты URA.RU.
4 сентября Путин провел три встречи с зарубежными гостями Восточного экономического форума. Первым из них стал заместитель председателя Китайской народной республики Хань Чжэн. Также президент встретился с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Также во вторник Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера — полпреда президента в дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова и по видеосвязи дал старт работе новых предприятий — резидентов территории опережающего развития. После этого президент провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДВФО, где обсуждались вопросы развития энергетики, логистики, пассажирского транспорта, дорожной сети. Программа первого дня завершилась встречей с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
5 сентября Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, в котором также приняли участие Хань Чжэн и Анвар Ибрагим. На нем президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет России на весь XXI век.
«Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг», — сказал Путин в своем выступлении.
Всего в рамках форума прошло более 100 мероприятий, в нем приняли участие представители более 75 стран и территорий — всего более 6 тысяч человек.
ВЭФ-2024 показал, что для руководства России ушли на второй план тактические задачи, которые ставятся на год-два вперед. В приоритете то, что можно сделать уже в самое ближайшее время, и стратегические цели, отмечает политолог Сергей Маркелов.
«Риторика президента и повестка форума говорят о том, что особенно важны планы на долгосрочную перспективу. Путин констатирует, что нынешние реалии никуда не денутся, санкции навсегда, и ориентация на Восток и глобальный Юг — тоже. Поэтому нужно развивать отношения со странами этого региона и продолжать увеличивать экономический вес восточной части России. Для этого будет построено столько дорог и энергетических объектов, сколько потребуется», — говорит эксперт.
Очевидно, основная тема Восточного экономического форума — проблемы в торговле с Китаем, и она обсуждается в кулуарах, говорит экономист Николай Кульбака. «Китай сейчас фактически монополист внешней торговли с Россией, и понятно, что за рамками официальных заявлений все основные переговоры крутятся вокруг этого. Есть много нерешенных вопросов, начиная от зависания денег и заканчивая боязнью вторичных санкций. Для российского руководства ВЭФ в этом году — площадка для их решения», — резюмировал собеседник URA.RU.
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