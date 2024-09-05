В Пермском крае начались выборы почти 400 депутатов

В Пермском крае в 08:00 6 сентября открылись все избирательные участки. По итогам голосования будет замещен 371 депутатский мандат, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.
«На территории региона открылись все 642 участковые избирательные комиссии, задействованные в выборах, в которых можно проголосовать в любой из трех дней с 08:00 до 20:00. Обеспечивать избирательный процесс будут более 5000 членов комиссий», — говорится в сообщении.
В Прикамье 6—8 сентября проходят выборы депутатов заксобрания по округам №12 и №20, а также выборы депутатов дум 22 муниципалитетов (из 43). Избиратели, которые не могут прийти на участок, имеют возможность проголосовать дома. Для этого им надо позвонить в свою комиссию и пригласить членов УИК на удобное время. Также они могут передать эту просьбу через знакомых. Порядка 7% избирателей решили проголосовать дистанционно.
Все участки оснащены системами видеорегистрации, наблюдение идет круглосуточно. До подсчета голосов бюллетени будут храниться в сейф-пакетах. На 164 УИК используются КОИБы.
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