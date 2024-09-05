05 сентября 2024

В Пермском крае начались выборы почти 400 депутатов

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Выборы 2022. Единый день голосования. Пермь, коиб, выборы, уик, топ, избирательный участок, выборы 2024
На 164 участках установлены КОИБы Фото:

В Пермском крае в 08:00 6 сентября открылись все избирательные участки. По итогам голосования будет замещен 371 депутатский мандат, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.

«На территории региона открылись все 642 участковые избирательные комиссии, задействованные в выборах, в которых можно проголосовать в любой из трех дней с 08:00 до 20:00. Обеспечивать избирательный процесс будут более 5000 членов комиссий», — говорится в сообщении.

В Прикамье 6—8 сентября проходят выборы депутатов заксобрания по округам №12 и №20, а также выборы депутатов дум 22 муниципалитетов (из 43). Избиратели, которые не могут прийти на участок, имеют возможность проголосовать дома. Для этого им надо позвонить в свою комиссию и пригласить членов УИК на удобное время. Также они могут передать эту просьбу через знакомых. Порядка 7% избирателей решили проголосовать дистанционно.

Все участки оснащены системами видеорегистрации, наблюдение идет круглосуточно. До подсчета голосов бюллетени будут храниться в сейф-пакетах. На 164 УИК используются КОИБы.

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В Пермском крае в 08:00 6 сентября открылись все избирательные участки. По итогам голосования будет замещен 371 депутатский мандат, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «На территории региона открылись все 642 участковые избирательные комиссии, задействованные в выборах, в которых можно проголосовать в любой из трех дней с 08:00 до 20:00. Обеспечивать избирательный процесс будут более 5000 членов комиссий», — говорится в сообщении. В Прикамье 6—8 сентября проходят выборы депутатов заксобрания по округам №12 и №20, а также выборы депутатов дум 22 муниципалитетов (из 43). Избиратели, которые не могут прийти на участок, имеют возможность проголосовать дома. Для этого им надо позвонить в свою комиссию и пригласить членов УИК на удобное время. Также они могут передать эту просьбу через знакомых. Порядка 7% избирателей решили проголосовать дистанционно. Все участки оснащены системами видеорегистрации, наблюдение идет круглосуточно. До подсчета голосов бюллетени будут храниться в сейф-пакетах. На 164 УИК используются КОИБы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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