Кого выбирают в Пермском крае в эти выходные. Инфографика

В 26 пермских муниципалитетах начались выборы депутатов

06 сентября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Избирательные участки открылись в 08:00 6 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 6—8 сентября будут выбирать депутатов дум 22 территорий. Еще в четырех городских округах пройдут довыборы. Также 6—8 сентября определятся фамилии новых депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Подробнее о том, кого выбирают в Прикамье, и где у оппозиции есть шанс победить — в материале URA.RU На выборах в Пермском крае разыгрывается 371 депутатский мандат. Заявки на участие подали почти 1000 кандидатов. Синим цветом отмечены территории, где нет выборов telegram-канал «Избирком Пермский край» Источники URA.RU прогнозируют, что «Единая Россия» возьмет большинство голосов по итогам предстоящих выборов. Однако есть несколько зон риска. Безвластие в Коми Во-первых, это Косинский и Гайнский округа в Коми-округе. Здесь кандидатов по всем округам расставили эсеры. Причем ставку сделали на известных в территории людей. Руководитель реготделения СР Вероника Куликова месяц назад лично объезжала территории. URA.RU сообщало в инсайдах, что партия таким образом, скорее всего, готовится к предстоящим в 2025 году выборам губернатора Пермского края. «Свои» депутаты — гарантия прохождения так называемого муниципального фильтра для кандидата от СР. Эсеры воспользовались слабостью местных властей в этих территориях: в Косе, например, глава Эдуард Засухин ушел в отставку летом, а до этого провалил выборы президента РФ, показав худший по краю результат. Ситуация осложняется тем, что в территориях — многомандатные округа, а их сложнее администрировать. «Красное» Верещагино Верещагино традиционно относится к территориям, где сильна поддержка коммунистов. На выборах 2019 года в местную думу прошли шесть представителей КПРФ (всего в думе — 21 депутат). Сейчас свой пул по спискам КПРФ ведет депутат заксобрания Сергей Аликин. В числе его кандидатов — бывший глава Верещагинского района и его отец Петр Аликин, а также мама депутата Фаина Аликина. Не исключено, что в случае победы команды в конкурсе по выборам мэра будет принимать участие действующий депутат думы Верещагино и брат Сергея Аликина Николай Аликин. Здесь также выборы проходят по трехмандатным округам, а, значит, сложнее управлять результатом. На втором и третьем месте по округу в думу могут пройти абсолютно неожиданные люди. Вечно бунтующий Александровск В Александровском округе, который считается, пожалуй, самой протестной территорией в Прикамье, на этих выборах сюрпризов быть не должно. История 2019 года, когда большинство в думе взяли КПРФ, не повторится точно. Но свой пул кандидатов против действующей главы Ольги Лавровой ведет депутат заксобрания от «Новых людей» Дмитрий Кожанов. Победу его команда вряд ли одержит, но несколько кандидатов точно пройдут. Война в Чусовом В Чусовом глава Сергей Белов точно проиграл один округ. Действующего депутата и члена мэрского пула Романа Внукова, выдвинутого ЕР, решением суда сняли с выборов из-за членства в ЛДПР. Фаворитом сейчас является выдвинутый КПРФ экс-депутат Александр Аннакулиев. Власти в отместку ЛДПР бросили все силы на то, чтобы в думу не прошел руководитель местного отделения жириновцев Андрей Захаров. На обоих кандидатов полился черный PR, поэтому они организовали патрулирование улиц в своих округах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае 6—8 сентября будут выбирать депутатов дум 22 территорий. Еще в четырех городских округах пройдут довыборы. Также 6—8 сентября определятся фамилии новых депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Подробнее о том, кого выбирают в Прикамье, и где у оппозиции есть шанс победить — в материале URA.RU На выборах в Пермском крае разыгрывается 371 депутатский мандат. Заявки на участие подали почти 1000 кандидатов. Источники URA.RU прогнозируют, что «Единая Россия» возьмет большинство голосов по итогам предстоящих выборов. Однако есть несколько зон риска. Безвластие в Коми Во-первых, это Косинский и Гайнский округа в Коми-округе. Здесь кандидатов по всем округам расставили эсеры. Причем ставку сделали на известных в территории людей. Руководитель реготделения СР Вероника Куликова месяц назад лично объезжала территории. URA.RU сообщало в инсайдах, что партия таким образом, скорее всего, готовится к предстоящим в 2025 году выборам губернатора Пермского края. «Свои» депутаты — гарантия прохождения так называемого муниципального фильтра для кандидата от СР. Эсеры воспользовались слабостью местных властей в этих территориях: в Косе, например, глава Эдуард Засухин ушел в отставку летом, а до этого провалил выборы президента РФ, показав худший по краю результат. Ситуация осложняется тем, что в территориях — многомандатные округа, а их сложнее администрировать. «Красное» Верещагино Верещагино традиционно относится к территориям, где сильна поддержка коммунистов. На выборах 2019 года в местную думу прошли шесть представителей КПРФ (всего в думе — 21 депутат). Сейчас свой пул по спискам КПРФ ведет депутат заксобрания Сергей Аликин. В числе его кандидатов — бывший глава Верещагинского района и его отец Петр Аликин, а также мама депутата Фаина Аликина. Не исключено, что в случае победы команды в конкурсе по выборам мэра будет принимать участие действующий депутат думы Верещагино и брат Сергея Аликина Николай Аликин. Здесь также выборы проходят по трехмандатным округам, а, значит, сложнее управлять результатом. На втором и третьем месте по округу в думу могут пройти абсолютно неожиданные люди. Вечно бунтующий Александровск В Александровском округе, который считается, пожалуй, самой протестной территорией в Прикамье, на этих выборах сюрпризов быть не должно. История 2019 года, когда большинство в думе взяли КПРФ, не повторится точно. Но свой пул кандидатов против действующей главы Ольги Лавровой ведет депутат заксобрания от «Новых людей» Дмитрий Кожанов. Победу его команда вряд ли одержит, но несколько кандидатов точно пройдут. Война в Чусовом В Чусовом глава Сергей Белов точно проиграл один округ. Действующего депутата и члена мэрского пула Романа Внукова, выдвинутого ЕР, решением суда сняли с выборов из-за членства в ЛДПР. Фаворитом сейчас является выдвинутый КПРФ экс-депутат Александр Аннакулиев. Власти в отместку ЛДПР бросили все силы на то, чтобы в думу не прошел руководитель местного отделения жириновцев Андрей Захаров. На обоих кандидатов полился черный PR, поэтому они организовали патрулирование улиц в своих округах.