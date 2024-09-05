На выходных челябинцев ждет День города, стендапы и ночные вечеринки

06 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Самым насыщенным выходным месяца станет 7 сентября, объявленное Днем города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Горожане смогут укрепить мозг на занятии по нейрофитнесу, научиться создавать сургучные печати и приготовить необычные блюда. О том, где пройдут уроки по созданию компьютерных игр и ночные вечеринки — в материале URA.RU. Творческие и кулинарные мастер-классы В публичной библиотеке 7 сентября состоится занятие по нейрофитнесу, который проведет тренер Мария Девятова. Такая тренировка будет полезна для мозга и повлияет сразу два полушария мозга, а также повысит нейропластичность. Участие бесплатное. На мастер-классе сургучные печати можно будет задекорировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU На мастер-классе от библиотеки имени Пушкина 8 сентября в Саду камней покажут, как создавать сургучные печати. Каждый из участников сможет сделать уникальное украшение для конверта из сургуча, штампов, свечей, сухоцветов и перьев. Посетить мероприятие прилагают бесплатно. Программы кулинарных мастер-классов этой недели подготовили необычные сочетания. В студии «Рататуй» 8 сентября научат готовить салат с прошутто, пряной тыквой и пармезаном, пасту с гребешком и икорным соусом и пирожное «Шу» с малиной за 2990 рублей. Блюда грузинской кухни: салат с баклажанами и сыром, чкмерули с картофелем и медовые козинаки также 8 сентября приготовят в «Пармезане». Стоимость обучения — две тысячи рублей. Изучить основы создания компьютерных игр предлагают 8 сентября в Академии будущего «Ход». Там проведут бесплатный урок по созданию 2Д-игры в стиле Minecraft. В программе заявлены знакомство с созданием графики анимаций и эффектов, теория, создание собственного проекта и встреча с разработчиками. Концерты После торжественной части велосоревнований выступит именитый дуэт Фото: Размик Закарян © URA.RU С 5 по 7 сентября пройдут спортивные мероприятия: «Кубок RCC Extreme» и Первенство России по велоспорту в дисциплине BMX. Завершение соревнований запланировано на 7 сентября, после чего, в 19:00, состоится церемония награждения. В тот же вечер, на сцене возле ледовой арены «Трактор», состоится праздничный концерт популярного дуэта HammAli & Navai. Артист Дима Билан выступит 7 сентября в Челябинске в рамках празднования Дня рождения города. Его концерт пройдет на площади у Торгового центра и станет ключевым событием программы. В дополнение к выступлению Билана, зрители смогут насладиться талантами учеников детских школ искусств, а также прослушать музыкальные номера от Гвардейского военного оркестра РФ и симфонического оркестра. Начало в 17:00, а выступление звезды эстрады в 21:00. Музыкальный фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» состоится 7 сентября и будет проведен одновременно в трех локациях: парке «Металлург», городском саду имени Пушкина и «Саде Победы». В рамках мероприятия, военные оркестры из соседних городов представят широкий спектр музыкальных произведений в формате плац-концертов. Вечер с шутками и прибаутками Юмористы Челябинска выступят в барах со своими программами Фото: Размик Закарян © URA.RU Несколько челябинских пабов 7 и 8 сентября организовывают вечера стендапов от местных жителей. «Большой стендап» состоится в баре «Сквот». Стоимость билета — от 500 рублей, а также заказ из меню. Посмеяться предлагают и в баре Hops Spot. Там пройдут раунды и шоу по мотивам телевизионных программ. Вход — от 400 рублей. Вечеринки в ночном городе В клубе-ресторане «Заря» 7 сентября в честь Дня города устроят вечеринку, которая начнется с музыкального ужина в 21:00. Вход в заведение бесплатный для девушек, а для мужчин — 500 рублей. В этот же день танцевальный уикенд пройдет в Bla Bla баре. За диджейским пультом окажутся Neimak, Musen, Tashe. «Верните мне мой 2007» Возможность окунуться в медиа-прошлое подарят на квизе в челябинской библиотеке Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вспомнить то, что было 17 лет назад предлагают в библиотеке имени Пушкина 8 сентября. Для челябинцев проведут квиз «Верните мне мой 2007». Участники мероприятия будут угадывать и вспоминать сериалы, фильмы, передачи и музыку двухтысячных. Установлено и возрастное ограничение — от 25 лет. Челябинск готовится к празднованию своего 288-летия, которое состоится 7 сентября. В этот день город превратится в центр культурных событий: запланированы выступления известных артистов, различные фестивали, мастер-классы и шоу. Для обеспечения безопасности и комфорта будет ограничено движение транспорта в нескольких частях города. Главное о празднике, включая информацию о перекрытиях и местах проведения концертов — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Горожане смогут укрепить мозг на занятии по нейрофитнесу, научиться создавать сургучные печати и приготовить необычные блюда. О том, где пройдут уроки по созданию компьютерных игр и ночные вечеринки — в материале URA.RU. В публичной библиотеке 7 сентября состоится занятие по нейрофитнесу, который проведет тренер Мария Девятова. Такая тренировка будет полезна для мозга и повлияет сразу два полушария мозга, а также повысит нейропластичность. Участие бесплатное. На мастер-классе от библиотеки имени Пушкина 8 сентября в Саду камней покажут, как создавать сургучные печати. Каждый из участников сможет сделать уникальное украшение для конверта из сургуча, штампов, свечей, сухоцветов и перьев. Посетить мероприятие прилагают бесплатно. Программы кулинарных мастер-классов этой недели подготовили необычные сочетания. В студии «Рататуй» 8 сентября научат готовить салат с прошутто, пряной тыквой и пармезаном, пасту с гребешком и икорным соусом и пирожное «Шу» с малиной за 2990 рублей. Блюда грузинской кухни: салат с баклажанами и сыром, чкмерули с картофелем и медовые козинаки также 8 сентября приготовят в «Пармезане». Стоимость обучения — две тысячи рублей. Изучить основы создания компьютерных игр предлагают 8 сентября в Академии будущего «Ход». Там проведут бесплатный урок по созданию 2Д-игры в стиле Minecraft. В программе заявлены знакомство с созданием графики анимаций и эффектов, теория, создание собственного проекта и встреча с разработчиками. С 5 по 7 сентября пройдут спортивные мероприятия: «Кубок RCC Extreme» и Первенство России по велоспорту в дисциплине BMX. Завершение соревнований запланировано на 7 сентября, после чего, в 19:00, состоится церемония награждения. В тот же вечер, на сцене возле ледовой арены «Трактор», состоится праздничный концерт популярного дуэта HammAli & Navai. Артист Дима Билан выступит 7 сентября в Челябинске в рамках празднования Дня рождения города. Его концерт пройдет на площади у Торгового центра и станет ключевым событием программы. В дополнение к выступлению Билана, зрители смогут насладиться талантами учеников детских школ искусств, а также прослушать музыкальные номера от Гвардейского военного оркестра РФ и симфонического оркестра. Начало в 17:00, а выступление звезды эстрады в 21:00. Музыкальный фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» состоится 7 сентября и будет проведен одновременно в трех локациях: парке «Металлург», городском саду имени Пушкина и «Саде Победы». В рамках мероприятия, военные оркестры из соседних городов представят широкий спектр музыкальных произведений в формате плац-концертов. Несколько челябинских пабов 7 и 8 сентября организовывают вечера стендапов от местных жителей. «Большой стендап» состоится в баре «Сквот». Стоимость билета — от 500 рублей, а также заказ из меню. Посмеяться предлагают и в баре Hops Spot. Там пройдут раунды и шоу по мотивам телевизионных программ. Вход — от 400 рублей. В клубе-ресторане «Заря» 7 сентября в честь Дня города устроят вечеринку, которая начнется с музыкального ужина в 21:00. Вход в заведение бесплатный для девушек, а для мужчин — 500 рублей. В этот же день танцевальный уикенд пройдет в Bla Bla баре. За диджейским пультом окажутся Neimak, Musen, Tashe. Вспомнить то, что было 17 лет назад предлагают в библиотеке имени Пушкина 8 сентября. Для челябинцев проведут квиз «Верните мне мой 2007». Участники мероприятия будут угадывать и вспоминать сериалы, фильмы, передачи и музыку двухтысячных. Установлено и возрастное ограничение — от 25 лет. Челябинск готовится к празднованию своего 288-летия, которое состоится 7 сентября. В этот день город превратится в центр культурных событий: запланированы выступления известных артистов, различные фестивали, мастер-классы и шоу. Для обеспечения безопасности и комфорта будет ограничено движение транспорта в нескольких частях города. Главное о празднике, включая информацию о перекрытиях и местах проведения концертов — в материале URA.RU.