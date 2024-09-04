04 сентября 2024

В школе Нижневартовска скончался подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело подростка было обнаружено в школьном туалете
Тело подростка было обнаружено в школьном туалете Фото:

В школе №17 Нижневартовска (ХМАО) скончался 16-летний подросток. Он умер в туалете, рядом с ним был найден вейп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мальчик скончался в туалете. При нем обнаружили вейп», — сообщил журналисту агентства источник в силовых структурах.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска, там ответили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы. Агентство также запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, ответ ожидается.  

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В школе №17 Нижневартовска (ХМАО) скончался 16-летний подросток. Он умер в туалете, рядом с ним был найден вейп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мальчик скончался в туалете. При нем обнаружили вейп», — сообщил журналисту агентства источник в силовых структурах. Журналист URA.RU обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска, там ответили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы. Агентство также запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, ответ ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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