В школе Нижневартовска скончался подросток

Тело подростка было обнаружено в школьном туалете
В школе №17 Нижневартовска (ХМАО) скончался 16-летний подросток. Он умер в туалете, рядом с ним был найден вейп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Мальчик скончался в туалете. При нем обнаружили вейп», — сообщил журналисту агентства источник в силовых структурах.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в администрацию Нижневартовска, там ответили, что инцидентом занимаются правоохранительные органы. Агентство также запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, ответ ожидается.
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