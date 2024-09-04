В Тюмени скончался известный врач-реаниматолог

В Тюмени 5 сентября ушел из жизни врач врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Рудаков. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Сегодня, 5 сентября ушел из жизни заслуженный врач РСФСР, почетный работник здравоохранения Тюменской области, выдающийся врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Фомич Рудаков. Прощание с ним состоится 7 сентября»,— сообщили в ведомстве.
В Тюмени Рудаков в 1964 году организовал службу анестезиологии и реанимации на базе ОКБ №1, которой руководил на протяжении 40 лет. При его содействии аналогичные службы были открыты в городах ХМАО и ЯНАО.
При его поддержке в Тюмени проводились сложнейшие операции. В последние годы Рудаков занимался научной деятельностью и трудился в родной ОКБ №1.
Ранее в ночь с 4 на 5 апреля в Тюмени скончался другой известный врач Юрий Молоков. Он являлся создателем центра «Мужская консультация» и занимался вопросами урологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!