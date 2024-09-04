04 сентября 2024

В Тюмени скончался известный врач-реаниматолог

В Тюмени скончался врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Рудаков
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Врач скончался 5 сентября
Врач скончался 5 сентября Фото:

В Тюмени 5 сентября ушел из жизни врач врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Рудаков. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Сегодня, 5 сентября ушел из жизни заслуженный врач РСФСР, почетный работник здравоохранения Тюменской области, выдающийся врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Фомич Рудаков. Прощание с ним состоится 7 сентября»,— сообщили в ведомстве.

В Тюмени Рудаков в 1964 году организовал службу анестезиологии и реанимации на базе ОКБ №1, которой руководил на протяжении 40 лет. При его содействии аналогичные службы были открыты в городах ХМАО и ЯНАО.

При его поддержке в Тюмени проводились сложнейшие операции. В последние годы Рудаков занимался научной деятельностью и трудился в родной ОКБ №1.

Ранее в ночь с 4 на 5 апреля в Тюмени скончался другой известный врач Юрий Молоков. Он являлся создателем центра «Мужская консультация» и занимался вопросами урологии. 

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В Тюмени 5 сентября ушел из жизни врач врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Рудаков. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Сегодня, 5 сентября ушел из жизни заслуженный врач РСФСР, почетный работник здравоохранения Тюменской области, выдающийся врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Фомич Рудаков. Прощание с ним состоится 7 сентября»,— сообщили в ведомстве. В Тюмени Рудаков в 1964 году организовал службу анестезиологии и реанимации на базе ОКБ №1, которой руководил на протяжении 40 лет. При его содействии аналогичные службы были открыты в городах ХМАО и ЯНАО. При его поддержке в Тюмени проводились сложнейшие операции. В последние годы Рудаков занимался научной деятельностью и трудился в родной ОКБ №1. Ранее в ночь с 4 на 5 апреля в Тюмени скончался другой известный врач Юрий Молоков. Он являлся создателем центра «Мужская консультация» и занимался вопросами урологии. 
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