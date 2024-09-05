Приговор обвиняемому в убийстве 11-летней тагильчанки спас его от самосуда

05 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Владимир Александров не будет пытаться обжаловать решение суда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Приговор Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, в виде заключения под стражу, спасает его от возможного самосуда. Вероятный убийца согласился с мерой пресечения, рассказал корреспонденту URA.RU адвокат Рустам Ризванов. «В суде сторона защита просила об избирании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал в виде заключения под стражу. Данная мера удовлетворяет интересам и следствия, и самого Александрова, потому что она в какой-то мере обеспечивает его безопасность и защиту от самосуда», — сказал Ризванов. Адвокат отметил, что самосуд исключать нельзя, так как вокруг дела большой общественный резонанс. По его словам, решение инстанции обжаловаться не будет, так как Александров с ним полностью согласен. Девочка пропала 30 августа, через несколько дней ее тело нашли в подвале. Ребенок был убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приговор Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, в виде заключения под стражу, спасает его от возможного самосуда. Вероятный убийца согласился с мерой пресечения, рассказал корреспонденту URA.RU адвокат Рустам Ризванов. «В суде сторона защита просила об избирании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал в виде заключения под стражу. Данная мера удовлетворяет интересам и следствия, и самого Александрова, потому что она в какой-то мере обеспечивает его безопасность и защиту от самосуда», — сказал Ризванов. Адвокат отметил, что самосуд исключать нельзя, так как вокруг дела большой общественный резонанс. По его словам, решение инстанции обжаловаться не будет, так как Александров с ним полностью согласен. Девочка пропала 30 августа, через несколько дней ее тело нашли в подвале. Ребенок был убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.