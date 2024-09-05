Приговор обвиняемому в убийстве 11-летней тагильчанки спас его от самосуда

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров не будет пытаться обжаловать решение суда Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Приговор Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, в виде заключения под стражу, спасает его от возможного самосуда. Вероятный убийца согласился с мерой пресечения, рассказал корреспонденту URA.RU адвокат Рустам Ризванов.

«В суде сторона защита просила об избирании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал в виде заключения под стражу. Данная мера удовлетворяет интересам и следствия, и самого Александрова, потому что она в какой-то мере обеспечивает его безопасность и защиту от самосуда», — сказал Ризванов.

Адвокат отметил, что самосуд исключать нельзя, так как вокруг дела большой общественный резонанс. По его словам, решение инстанции обжаловаться не будет, так как Александров с ним полностью согласен.

Девочка пропала 30 августа, через несколько дней ее тело нашли в подвале. Ребенок был убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.

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Приговор Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, в виде заключения под стражу, спасает его от возможного самосуда. Вероятный убийца согласился с мерой пресечения, рассказал корреспонденту URA.RU адвокат Рустам Ризванов. «В суде сторона защита просила об избирании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал в виде заключения под стражу. Данная мера удовлетворяет интересам и следствия, и самого Александрова, потому что она в какой-то мере обеспечивает его безопасность и защиту от самосуда», — сказал Ризванов. Адвокат отметил, что самосуд исключать нельзя, так как вокруг дела большой общественный резонанс. По его словам, решение инстанции обжаловаться не будет, так как Александров с ним полностью согласен. Девочка пропала 30 августа, через несколько дней ее тело нашли в подвале. Ребенок был убит. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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