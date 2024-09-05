Спикер заксо Бабушкина нагрянула с проверкой в свою вотчину

05 сентября 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина проверила три спортивных объекта в Богдановиче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина проверила спортивные объекты курируемого ею Богдановича, что возводятся по областным и федеральным программам. Обновленный стадион у школы №1 начал работать в День знаний 2 сентября. Сейчас идет реконструкция Центрального стадиона и готовится к строительству новый спорткомплекс «Родина», рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «В моем избирательном округе расположены пять муниципальных образований — от Богдановича до Талицы. Помогаю решать те вопросы, которые у них есть. Посмотрев сегодня строящиеся и уже возведенные объекты, мы отмечаем, что все идет по плану», — заявила Людмила Бабушкина. Спикер заксо добавила, что предприятия Богдановича также не остаются в стороне и участвуют в развитии городского округа. «Богданович — перспективный город. Важно то, что здесь есть двадцать успешных предприятий. Мы их сейчас вовлекаем в работу по различным направлениям развития муниципалитета. В частности, начинается взаимодействие по включению предприятий в развитие учреждений среднего профессионального образования», — подчеркнула Бабушкина. Вместе с первым замгубернатора Алексеем Шмыковым проверила, как работает новый стадион у школы №1. Он имеет современное футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площади, беговую дорожку. На Центральном стадионе осмотрела построенное здание раздевалки с душевыми, футбольное поле, реконструкция которого идет сейчас полным ходом. Там уже установлена современная дренажная система, заменяется освещение. Также на Центральном стадионе обновляется инфраструктура Спортшколы по хоккею с мячом. Завершить все работы планируют летом 2025 года. К этому сроку в Богдановиче планируют построить и спорткомплекс «Родина». Он должен стать главной точной притяжения. Согласно проекту, комплекс будет включать в себя универсальный игровой зал, тренажерный, раздевалки и душевые, будет иметь сектор для единоборств. В июне 2024 года депутаты заксо рассмотрели реализацию бюджета 2023 года. Область выделила на строительство и реконструкцию в спортивной сфере региона более 10 млрд. рублей. Средства были направлены на центр бокса в Краснотурьинске, Талице, в Каменске-Уральском, на спортивный центр «Олимп» в Верхотурье, здание бассейна с пристроем в поселке Цементный (Невьянский городской округ), на вторую очередь спортивного комплекса «Дацюк Арена» в Екатеринбурге. За счет субсидий из областного бюджета в 29 муниципалитетах региона также были возведены спортивные площадки для уличной гимнастики. Плюс ко всему были отремонтированы и модернизированы семь площадок в Екатеринбурге. Людмила Бабушкина посетила Богданович с Алексеем Шмыковым (крайний справа) Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Осенью 2024 года в Богдановиче должны начать строить спорткомплекс «Родина» Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной В Богдановиче идет реконструкция Центрального стадиона Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной На Центральном стадионе смонтирована современная дренажная система Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной В День знаний у школы №1 открыли обновленный стадион Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной На новом стадионе у школы №1 создали зону с тренажерами Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина проверила спортивные объекты курируемого ею Богдановича, что возводятся по областным и федеральным программам. Обновленный стадион у школы №1 начал работать в День знаний 2 сентября. Сейчас идет реконструкция Центрального стадиона и готовится к строительству новый спорткомплекс «Родина», рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «В моем избирательном округе расположены пять муниципальных образований — от Богдановича до Талицы. Помогаю решать те вопросы, которые у них есть. Посмотрев сегодня строящиеся и уже возведенные объекты, мы отмечаем, что все идет по плану», — заявила Людмила Бабушкина. Спикер заксо добавила, что предприятия Богдановича также не остаются в стороне и участвуют в развитии городского округа. «Богданович — перспективный город. Важно то, что здесь есть двадцать успешных предприятий. Мы их сейчас вовлекаем в работу по различным направлениям развития муниципалитета. В частности, начинается взаимодействие по включению предприятий в развитие учреждений среднего профессионального образования», — подчеркнула Бабушкина. Вместе с первым замгубернатора Алексеем Шмыковым проверила, как работает новый стадион у школы №1. Он имеет современное футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площади, беговую дорожку. На Центральном стадионе осмотрела построенное здание раздевалки с душевыми, футбольное поле, реконструкция которого идет сейчас полным ходом. Там уже установлена современная дренажная система, заменяется освещение. Также на Центральном стадионе обновляется инфраструктура Спортшколы по хоккею с мячом. Завершить все работы планируют летом 2025 года. К этому сроку в Богдановиче планируют построить и спорткомплекс «Родина». Он должен стать главной точной притяжения. Согласно проекту, комплекс будет включать в себя универсальный игровой зал, тренажерный, раздевалки и душевые, будет иметь сектор для единоборств. В июне 2024 года депутаты заксо рассмотрели реализацию бюджета 2023 года. Область выделила на строительство и реконструкцию в спортивной сфере региона более 10 млрд. рублей. Средства были направлены на центр бокса в Краснотурьинске, Талице, в Каменске-Уральском, на спортивный центр «Олимп» в Верхотурье, здание бассейна с пристроем в поселке Цементный (Невьянский городской округ), на вторую очередь спортивного комплекса «Дацюк Арена» в Екатеринбурге. За счет субсидий из областного бюджета в 29 муниципалитетах региона также были возведены спортивные площадки для уличной гимнастики. Плюс ко всему были отремонтированы и модернизированы семь площадок в Екатеринбурге.