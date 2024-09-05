Военкор Хайруллин требует извинений от Алаудинова: суть конфликта

Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

05 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Военкор Хайруллин потребовал извинений от генерала Алаудинова Фото: vk.com / Марат Хайруллин / Владимир Андреев © URA.RU Российский военкор Марат Хайруллин потребовал извинений от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова за то, что второй назвал военкора «сказочником» из-за его слов о превосходстве РФ над Украиной в количестве дронов. Военкор предположил, что генерал связался с мошенниками и пообещал доказать свою правоту. О том, с чего начался конфликт — в материале URA.RU. Алаудинов высмеял данные военкоров о лабораториях с FPV-дронами 4 сентября Алаудинов опубликовал в своем telegram-каналe обращение, где назвал военкоров «великими сказочниками». «Вы рассказываете, что есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов FPV… У нас же лаборатории, видите ли, через каждый дом и улицу», — передает слова Алаудинова Lenta.ru . Командир заявил, что данные военкоров неверные и что в России нет ни одной лаборатории дронов. Он отметил, что российская армия все равно победит, несмотря на превосходство украинской стороны в количестве дронов. Аллаудинов заявил, что в России нет ни однолй лаборатории дронов Фото: Александр Река/ТАСС Хайруллин потребовал извинений и опроверг слова командира «Ахмата» Позже Алаудинов записал в своем telegram-каналe ответное обращение к командиру «Ахмата». Он заявил, что не является «сказочником» и добровольно защищает Россию с 2014 года. Хайруллин предположил, что генерал связался с мошенниками и пообещал доказать свою правоту. «В будущем, понимаете ли, генерал, вам придется за эти слова извиниться», — заявил он в своем обращении. Хайруллин также сообщил, что «мастерские» дронов не выдуманы и они есть в Славянске. Он отметил, что в России в шесть раз больше беспилотников, чем на Украине. Репортер пригласил Алаудинова в Славянск, чтобы показать мастерские. «Вы генерал, находитесь на передовой и можете все своими глазами посмотреть», — сказал Хайруллин. Хайруллин отметил, что в России в шесть раз больше дронов, чем на Украине Фото: vk.com / Марат Хайруллин Ранее Алаудинов заявил, что российская армия самая боеспособная в мире. Такого опыта, какой есть у бойцов РФ, нет ни у одной армии мира, рассказал командир спецназа «Ахмат» в беседе с ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военкор Марат Хайруллин потребовал извинений от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова за то, что второй назвал военкора «сказочником» из-за его слов о превосходстве РФ над Украиной в количестве дронов. Военкор предположил, что генерал связался с мошенниками и пообещал доказать свою правоту. О том, с чего начался конфликт — в материале URA.RU. 4 сентября Алаудинов опубликовал в своем telegram-каналe обращение, где назвал военкоров «великими сказочниками». «Вы рассказываете, что есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов FPV… У нас же лаборатории, видите ли, через каждый дом и улицу», — передает слова Алаудинова Lenta.ru. Командир заявил, что данные военкоров неверные и что в России нет ни одной лаборатории дронов. Он отметил, что российская армия все равно победит, несмотря на превосходство украинской стороны в количестве дронов. Позже Алаудинов записал в своем telegram-каналe ответное обращение к командиру «Ахмата». Он заявил, что не является «сказочником» и добровольно защищает Россию с 2014 года. Хайруллин предположил, что генерал связался с мошенниками и пообещал доказать свою правоту. «В будущем, понимаете ли, генерал, вам придется за эти слова извиниться», — заявил он в своем обращении. Хайруллин также сообщил, что «мастерские» дронов не выдуманы и они есть в Славянске. Он отметил, что в России в шесть раз больше беспилотников, чем на Украине. Репортер пригласил Алаудинова в Славянск, чтобы показать мастерские. «Вы генерал, находитесь на передовой и можете все своими глазами посмотреть», — сказал Хайруллин. Ранее Алаудинов заявил, что российская армия самая боеспособная в мире. Такого опыта, какой есть у бойцов РФ, нет ни у одной армии мира, рассказал командир спецназа «Ахмат» в беседе с ТАСС.