Куйвашев наградил медалями легендарных спортивных деятелей Урала. Фото

Куйвашев наградил медалями Федора Дудкина и Дмитрия Циха
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Награду спортивным деятелям вручил лично Куйвашев Фото:

Член набсовета Свердловской областной федерации бокса (СОФБ) Федор Дудкин, а также руководитель МОО «Федерация бокса города Краснотурьинск» и тренер Дмитрий Цих получили медали за заслуги перед регионом. Их лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в пресс-службе СОФБ.

«Поздравляем наших выдающихся спортивных деятелей Федора Дудкина и Дмитрия Цих. Награду им лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по представлению Департамента внутренней политики», — говорится в сообщении федерации бокса.

Федор Дудкин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а Дмитрий Цих — знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Оба спортивных деятеля были удостоены наград за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.

Как писало ранее URA.RU, в феврале этого года Федор Дудкин получил также юбилейную медаль, посвященную 100-летию со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Ее лично передал легендарному спортивному деятелю глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Федор Дудкин получил награду от Куйвашева
Федор Дудкин получил награду от Куйвашева
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Тренер Дмитрий Цих получил медаль за заслуги перед регионом
Тренер Дмитрий Цих получил медаль за заслуги перед регионом
Фото:

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Член набсовета Свердловской областной федерации бокса (СОФБ) Федор Дудкин, а также руководитель МОО «Федерация бокса города Краснотурьинск» и тренер Дмитрий Цих получили медали за заслуги перед регионом. Их лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в пресс-службе СОФБ. «Поздравляем наших выдающихся спортивных деятелей Федора Дудкина и Дмитрия Цих. Награду им лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по представлению Департамента внутренней политики», — говорится в сообщении федерации бокса. Федор Дудкин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а Дмитрий Цих — знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Оба спортивных деятеля были удостоены наград за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Как писало ранее URA.RU, в феврале этого года Федор Дудкин получил также юбилейную медаль, посвященную 100-летию со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Ее лично передал легендарному спортивному деятелю глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
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