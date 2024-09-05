Общество Куйвашев наградил медалями легендарных спортивных деятелей Урала. Фото Куйвашев наградил медалями Федора Дудкина и Дмитрия Циха 05 сентября 2024 в 20:11 Размер текста - 17 + Награду спортивным деятелям вручил лично Куйвашев Фото: Илья Московец © URA.RU Член набсовета Свердловской областной федерации бокса (СОФБ) Федор Дудкин, а также руководитель МОО «Федерация бокса города Краснотурьинск» и тренер Дмитрий Цих получили медали за заслуги перед регионом. Их лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в пресс-службе СОФБ. «Поздравляем наших выдающихся спортивных деятелей Федора Дудкина и Дмитрия Цих. Награду им лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по представлению Департамента внутренней политики», — говорится в сообщении федерации бокса. Федор Дудкин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а Дмитрий Цих — знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Оба спортивных деятеля были удостоены наград за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Как писало ранее URA.RU, в феврале этого года Федор Дудкин получил также юбилейную медаль, посвященную 100-летию со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Ее лично передал легендарному спортивному деятелю глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Федор Дудкин получил награду от Куйвашева Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса Тренер Дмитрий Цих получил медаль за заслуги перед регионом Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Член набсовета Свердловской областной федерации бокса (СОФБ) Федор Дудкин, а также руководитель МОО «Федерация бокса города Краснотурьинск» и тренер Дмитрий Цих получили медали за заслуги перед регионом. Их лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в пресс-службе СОФБ. «Поздравляем наших выдающихся спортивных деятелей Федора Дудкина и Дмитрия Цих. Награду им лично вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по представлению Департамента внутренней политики», — говорится в сообщении федерации бокса. Федор Дудкин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, а Дмитрий Цих — знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Оба спортивных деятеля были удостоены наград за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Как писало ранее URA.RU, в феврале этого года Федор Дудкин получил также юбилейную медаль, посвященную 100-летию со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Ее лично передал легендарному спортивному деятелю глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям