В Литве прошло торжественное открытие противоминных заграждений, названных «зубами дракона». Их разместили на гарницей с Россией, в 50 метрах от пункта Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас. Планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники, передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. О том, как выглядят «зубы дракона» — в фотогалерее URA.RU.

«На броде противнику будут мешать не только крутые склоны реки, но и мины, зубы дракона, ежи и гармошка. Важно быть готовым, что бы ни случилось», — заявил на открытии министр национальной обороны Лауринас Кащюнас