«Зубы дракона» разместили в 50 метрах от приграничного пункта Панемуне
В Литве прошло торжественное открытие противоминных заграждений, названных «зубами дракона». Их разместили на гарницей с Россией, в 50 метрах от пункта Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас. Планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники, передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. О том, как выглядят «зубы дракона» — в фотогалерее URA.RU.
Литва разместила «зубы дракона» на границе с Россией в городе Панямуне
«На броде противнику будут мешать не только крутые склоны реки, но и мины, зубы дракона, ежи и гармошка. Важно быть готовым, что бы ни случилось», — заявил на открытии министр национальной обороны Лауринас Кащюнас
Противоминные укрепления поставили перед мостом Луизы. Он соединяет Панямуне с российским Советском
«Зубы дракона» могут помочь остановить «агрессию» со стороны России, сообщает министерство национальной обороны Литовской Республики
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