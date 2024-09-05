Директор завода «КЕММА» принял участие в открытии класса БПЛА в Челябинске

05 сентября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Горнов рассказал, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов Фото: Иван Попов © URA.RU Директор челябинского завода «КЕММА» Иван Горнов принял участие в открытии класса «Беспилотные авиационные системы» в школе № 68 в Ленинском районе. Об этом 5 сентября Горнов сообщил корреспонденту URA.RU. «В ходе торжественной церемонии открытия состоялась экскурсия по оборудованным по последнему слову техники классам. Вскоре здесь начнутся занятия для школьников. Профессиональный оператор БПЛА продемонстрировал запуском дрона», — сообщил Горнов. Горнов выразил уверенность, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие отечественной индустрии беспилотных технологий. БПЛА успешно применяются практически во всех сферах народного хозяйства, и в будущем сфера их применения будет только расширяться. Школа № 68 стала одной из 18 пилотных площадок в регионе, где началась подготовка операторов беспилотников. Челябинская область в свою очередь вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в нынешнем году получили оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. БПЛА — это универсальный инструмент, который нашел применение во многих сферах Фото: Иван Попов © URA.RU Осваивать дроны будут учащиеся кадетского класса Фото: Иван Попов © URA.RU Школьникам показали первый учебный полет БПЛА Фото: Иван Попов © URA.RU Иван Горнов считает перспективным использование дронов во многих отраслях Фото: Иван Попов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор челябинского завода «КЕММА» Иван Горнов принял участие в открытии класса «Беспилотные авиационные системы» в школе № 68 в Ленинском районе. Об этом 5 сентября Горнов сообщил корреспонденту URA.RU. «В ходе торжественной церемонии открытия состоялась экскурсия по оборудованным по последнему слову техники классам. Вскоре здесь начнутся занятия для школьников. Профессиональный оператор БПЛА продемонстрировал запуском дрона», — сообщил Горнов. Горнов выразил уверенность, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие отечественной индустрии беспилотных технологий. БПЛА успешно применяются практически во всех сферах народного хозяйства, и в будущем сфера их применения будет только расширяться. Школа № 68 стала одной из 18 пилотных площадок в регионе, где началась подготовка операторов беспилотников. Челябинская область в свою очередь вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в нынешнем году получили оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.