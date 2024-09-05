Директор завода «КЕММА» принял участие в открытии класса БПЛА в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Горнов, школа 64 Челябинск
Горнов рассказал, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов Фото:

Директор челябинского завода «КЕММА» Иван Горнов принял участие в открытии класса «Беспилотные авиационные системы» в школе № 68 в Ленинском районе. Об этом 5 сентября Горнов сообщил корреспонденту URA.RU.

«В ходе торжественной церемонии открытия состоялась экскурсия по оборудованным по последнему слову техники классам. Вскоре здесь начнутся занятия для школьников. Профессиональный оператор БПЛА продемонстрировал запуском дрона», — сообщил Горнов.

Горнов выразил уверенность, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие отечественной индустрии беспилотных технологий. БПЛА успешно применяются практически во всех сферах народного хозяйства, и в будущем сфера их применения будет только расширяться.

Школа № 68 стала одной из 18 пилотных площадок в регионе, где началась подготовка операторов беспилотников. Челябинская область в свою очередь вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в нынешнем году получили оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Иван Горнов, школа 64 Челябинск
БПЛА — это универсальный инструмент, который нашел применение во многих сферах
Фото:
Иван Горнов, школа 64 Челябинск
Осваивать дроны будут учащиеся кадетского класса
Фото:
Иван Горнов, школа 64 Челябинск
Школьникам показали первый учебный полет БПЛА
Фото:
Иван Горнов, школа 64 Челябинск
Иван Горнов считает перспективным использование дронов во многих отраслях
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Директор челябинского завода «КЕММА» Иван Горнов принял участие в открытии класса «Беспилотные авиационные системы» в школе № 68 в Ленинском районе. Об этом 5 сентября Горнов сообщил корреспонденту URA.RU. «В ходе торжественной церемонии открытия состоялась экскурсия по оборудованным по последнему слову техники классам. Вскоре здесь начнутся занятия для школьников. Профессиональный оператор БПЛА продемонстрировал запуском дрона», — сообщил Горнов. Горнов выразил уверенность, что открытие класса поможет подготовить настоящих профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие отечественной индустрии беспилотных технологий. БПЛА успешно применяются практически во всех сферах народного хозяйства, и в будущем сфера их применения будет только расширяться. Школа № 68 стала одной из 18 пилотных площадок в регионе, где началась подготовка операторов беспилотников. Челябинская область в свою очередь вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в нынешнем году получили оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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