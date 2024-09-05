В Нижнем Тагиле 5 сентября загорелась квартира на улице Балакинская. В ней находился пятилетний ребенок, который скончался в машине скорой помощи. Предварительно он отравился продуктами горения. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.
«5 сентября 2024 года около 18:40 произошёл пожар в квартире на 4 этаже многоквартирного дома по улице Балакинская в городе Нижний Тагил. Пятилетний ребенок, находившийся в данной квартире, скончался в машине скорой помощи, предварительно, от отравления продуктами горения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Точную причину возникновения пожара будет установлена в ходе экспертизы. Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства в области противопожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей. На опубликованных группой «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» кадрах заметно, что пожар вспыхнул на четвертом этаже.
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