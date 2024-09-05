Проблемы были вызваны аварией на сети водопровода
В Курганской области завершили восстановительные работы на водопроводе села Новый Просвет. Ресурс подается в дома местных жителей в штатном режиме, сообщил глава Кетовского округа
«Провели восстановительные работы на водопроводе в Новом Просвете. В настоящее время водоснабжение села восстановлено, вода подается в штатном режиме», — написал Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из-за аварии в школе Кетовского округа сокращали уроки. По просьбе населения властями был организован подвоз воды на территорию.
Сломанную деталь, из-за которой случилась авария, заменили
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