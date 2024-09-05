В Кетовском округе справились с проблемой, из-за которой сокращали уроки в школе. Фото

Мэр Язовских: в селе Новый Просвет Курганской области восстановили подачу воды
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Проблемы были вызваны аварией на сети водопровода
Проблемы были вызваны аварией на сети водопровода Фото:

В Курганской области завершили восстановительные работы на водопроводе села Новый Просвет. Ресурс подается в дома местных жителей в штатном режиме, сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских. 

«Провели восстановительные работы на водопроводе в Новом Просвете. В настоящее время водоснабжение села восстановлено, вода подается в штатном режиме», — написал Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аварии в школе Кетовского округа сокращали уроки. По просьбе населения властями был организован подвоз воды на территорию.

Сломанную деталь, из-за которой случилась авария, заменили
Сломанную деталь, из-за которой случилась авария, заменили
Фото:

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В Курганской области завершили восстановительные работы на водопроводе села Новый Просвет. Ресурс подается в дома местных жителей в штатном режиме, сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских.  «Провели восстановительные работы на водопроводе в Новом Просвете. В настоящее время водоснабжение села восстановлено, вода подается в штатном режиме», — написал Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за аварии в школе Кетовского округа сокращали уроки. По просьбе населения властями был организован подвоз воды на территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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