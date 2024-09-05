05 сентября 2024

Трамп не понял, что ему делать после слов Путина о поддержке Камалы Харрис

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Трамп двояко воспринял слова Путина о Харрис
Трамп двояко воспринял слова Путина о Харрис Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не знает, как ответить на ироничный комментарий российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента штатов Камалы Харрис на грядущих выборах. Об этом американский политик сказал в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

«Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — заявил Трамп в ходе своего выступления, трансляция которого велась на youtube-канале Forbes.

В ходе ВЭФ 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» президента США Джо Байдена, а после его выхода из гонки поддержит Харрис. После этого в Белом доме попросили президента РФ не обсуждать вопрос американских выборов.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп не знает, как ответить на ироничный комментарий российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента штатов Камалы Харрис на грядущих выборах. Об этом американский политик сказал в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. «Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — заявил Трамп в ходе своего выступления, трансляция которого велась на youtube-канале Forbes. В ходе ВЭФ 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» президента США Джо Байдена, а после его выхода из гонки поддержит Харрис. После этого в Белом доме попросили президента РФ не обсуждать вопрос американских выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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