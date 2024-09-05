Трамп не понял, что ему делать после слов Путина о поддержке Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не знает, как ответить на ироничный комментарий российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента штатов Камалы Харрис на грядущих выборах. Об этом американский политик сказал в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
«Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — заявил Трамп в ходе своего выступления, трансляция которого велась на youtube-канале Forbes.
В ходе ВЭФ 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» президента США Джо Байдена, а после его выхода из гонки поддержит Харрис. После этого в Белом доме попросили президента РФ не обсуждать вопрос американских выборов.
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