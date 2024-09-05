05 сентября 2024

Актер Пашутин пригрозил Финляндии танками после сообщений об изъятии квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщалось, что в Финляндии якобы начали изымать у российских актеров квартиры
Сообщалось, что в Финляндии якобы начали изымать у российских актеров квартиры Фото:

Российский актер и Народный артист Александр Пашутин прокомментировал информацию о возможной потере недвижимости в Финляндии из-за задолженности по коммунальным платежам. Звезда фильма «Экипаж» назвал сложности с жильем несущественными и в шутку пригрозил стране танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли?» — пошутил Пашутин в ответ на слова о конфискации. Его слова приводит издание aif.ru.

Актер также выразил уверенность в благоприятном разрешении ситуации, отметив доброжелательное отношение финнов к нему. Пашутин подчеркнул, что приобрел недвижимость в Финляндии из-за ее доступности в прошлом.

Сообщения о потере российскими актерами недвижимости в Финляндии появились 5 сентября. Помимо Пашутина, о предполагаемых проблемах с недвижимостью из-за долгов по коммунальным платежам стало известно и в отношении других знаменитостей, таких как Лидия Федосеева-Шукшина и Елена Кондулайнен, передает RT.

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Российский актер и Народный артист Александр Пашутин прокомментировал информацию о возможной потере недвижимости в Финляндии из-за задолженности по коммунальным платежам. Звезда фильма «Экипаж» назвал сложности с жильем несущественными и в шутку пригрозил стране танками. «У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли?» — пошутил Пашутин в ответ на слова о конфискации. Его слова приводит издание aif.ru. Актер также выразил уверенность в благоприятном разрешении ситуации, отметив доброжелательное отношение финнов к нему. Пашутин подчеркнул, что приобрел недвижимость в Финляндии из-за ее доступности в прошлом. Сообщения о потере российскими актерами недвижимости в Финляндии появились 5 сентября. Помимо Пашутина, о предполагаемых проблемах с недвижимостью из-за долгов по коммунальным платежам стало известно и в отношении других знаменитостей, таких как Лидия Федосеева-Шукшина и Елена Кондулайнен, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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