05 сентября 2024

В Тюмени из окна многоэтажки выпал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место трагедии прибыли медики и сотрудники полиции
На место трагедии прибыли медики и сотрудники полиции Фото:

В Тюмени вечером 5 сентября из окна дома на улице Широтной, 193 выпал человек. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети.

«На Широтной выпал человек из окна. Погиб на месте. Подробности выясняются», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». На месте работают сотрудники полиции и медики.

Со слов очевидцев, погибший выпал из окна на 19 этаже. Там он жил в съемной квартире.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения и УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Со слов очевидцев, погибший жил в доме на 19-м этаже
Со слов очевидцев, погибший жил в доме на 19-м этаже
Фото:

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В Тюмени вечером 5 сентября из окна дома на улице Широтной, 193 выпал человек. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети. «На Широтной выпал человек из окна. Погиб на месте. Подробности выясняются», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». На месте работают сотрудники полиции и медики. Со слов очевидцев, погибший выпал из окна на 19 этаже. Там он жил в съемной квартире. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения и УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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