На место трагедии прибыли медики и сотрудники полиции
В Тюмени вечером 5 сентября из окна дома на улице Широтной, 193 выпал человек. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети.
«На Широтной выпал человек из окна. Погиб на месте. Подробности выясняются», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». На месте работают сотрудники полиции и медики.
Со слов очевидцев, погибший выпал из окна на 19 этаже. Там он жил в съемной квартире.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения и УМВД региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Со слов очевидцев, погибший жил в доме на 19-м этаже
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!